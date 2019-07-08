DHA YURT BÜLTENİ - 17

İSKAMBİL OYNADIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı. Enver G., hastanede tedaviye alınırken, T.A. olay yerinden kaçtı.

Olay, öğleden sonra, Osmaniye Mahallesi Atilla Sokak'ta meydana geldi. Kıraathanede Enver G. arkadaşı T.A. ile iskambil oynarken tartışmaya başladı. İkilinin kıraathaneden çıkmasıyla tartışma kavgaya dönüştü, T.A., Enver G.'yi bacağından bıçakladı. T.A. olay yerinden kaçarken, Enver G. kanlar içinde yere yığıldı. Mahalleli tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver G., tedaviye alındı.

Polis, T.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

SİVEREK'TE ANIZ YANGINI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ekili tarlalara sıçrayan anız yangınında 400 dönüm ekili buğday kül oldu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Mahalle sakinleri traktör yardımıyla yangının diğer ekili alanlara sıçramasını engelemek için büyük mücadele verdi. İtfaiye ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla söndürülen yangında, 400 dönüm ekili buğday yanarak kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tarlada yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar

Tarlada alev alan anızlardan yükselen duman

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

YANAN SİGARAYI OTOMOBİLE DÜŞÜRÜNCE KAZA YAPTI



DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Muzaffer Y. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. yönetimindeki 34 SB 5168 plakalı otomobil, iddiaya göre, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri

Devrilen otomobil

Çevredekiler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

ÇORLU'DA TREN KAZASINDA ÖLEN 25 KİŞİ, RAYLARA KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasının birinci yıldönümünde, ölenlerin yakınları ile yaralılar olay yerinde anma töreni düzenledi. Duygusal anların yaşandığı anmada, rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın ardından 3 Temmuz günü yapılan ilk duruşma olaylı geçti. Kazada asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aileler yer olmadığı gerekçesiyle salona giremeyince olaylar çıkmış ve mahkeme heyeti davadan çekilmişti. Çorlu 2'inci Ağır Caza Mahkemesi, heyetin çekilme kararını ortadan kaldırmasının ardından yeni duruşma günü beklenmeye başladı.

Olayla geçen duruşmadan 5 gün sonda, kazanan birinci yıldönümünde ölenlerin yakınları, yaralılar, avukatlar ve sivil toplum örgütleri kazanın meydana geldiği Çorlu'nun Sarılar köyünde toplandı. Buradan ellerinde 'Sizi seviyoruz' yazılı çelenkle, kazanın meydana geldiği yere yürüdüler. Yürüyüş sırasında ölenlerin isimleri tek tek okundu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 250 kişi, rayların üzerine karanfillerle 'Sizi seviyoruz' yazılı çelengi bıraktılar. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşları dökerken, duygusal anlar yaşandı.

Aileler, bölgede beklerken bu sırada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni geçiş yaptı.Trenin geçişi sırasında ise trenin bölgeden yavaş geçmesini tepki gösterip, "Kaza günü daha hızlı gidiyordu, şimdi ise yavaş gidiyor" dedi.

Aliler adına kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuşup, adalet istedikleri söyledi. Öz, "Bu raylar üzerinde kaybettiğimiz bugüne dair söylenecek çok söz varken, acıdan başka hiç bir şeyden bahsedemiyoruz. Hepsini özlemle, sevgiyle, hasretle, saygıyla anıyoruz. Bugün bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim söyleyeceğimiz çok sözümüz yok. Onlara bir söz verdik, sözümü yerine getiriceğiz. Gerçekten konuşmak çok zor. Her biri bizimle burada. Ama geçen sene bu saatleri düşündüğümüzde şuan nefes alıyorlardı, inmeyi düşünüyorlardı. Hayallerini düşünüyorlardı. Biraz sonra inecekleri durakları düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki biz onları taşların altına gömdük" dedi.

Açıklamanın ardından aileler olay yerinden ayrıldı. Ailelerin anma etkinleri sırasında jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Toplanan kalabalık

-Kalabalığın yürümesi

-Rayların oraya gelmesi

-Raylara karanfiller bırakılması

-Trenin gelmesi

-Trenin geçmesi

-Mısra Öz'ün konuşması

-Ağlayanlar

-Çelenk bırakılması

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

HATALI YAPILAN İĞNE ÖZMEN AİLESİNİN HAYATINI KARATTI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sol ayağındaki şişlik nedeniyle özel hastaneye giden Celal Özmen'in sağ tarafına yapılan iğne sinirine denk geldi. Yürüyemez hale gelen ve bu nedenle yatalak eşine bakamayan Özmen, "Almanya'da olan tek çocuğum bize bakmak için Türkiye'ye geldi. İşinden oldu. Çaresiz kaldık" dedi. Hastane yönetiminden şikayetçi olan Özmen, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Edremit'teki Altınoluk Mahallesi'nde oturan Celal Özmen (75), sol ayağındaki şişlik nedeniyle, ilçedeki özel hastaneye gitti. Özmen hastanede yatırılarak tedaviye alındı. Tedavisi sırasında iddiaya göre sağ tarafından yapılan iğne sinirine denk gelince Özmen sağ ayağını kullanamamaya başladı. Celal Özmen olayı şöyle anlattı:

"Hastanede yatarken hemşire geldi ve iğne vuracağını söyledi. Sağ tarafıma bir iğne vurdu, sanki dünya başıma yıkıldı. O saatten sonra sağ ayağım tutmaz oldu. Sonra doktorlara durumumu söyledim, 'Bana ne yaptınız?' dedim, beni aynı hastanenin ortopedi doktoruna gönderdi. Ortopedi doktoru, iğneden kaynaklandığını ve ortopediyle ilgili bir rahatsızlık olmadığını söyledi. Beyin cerrahisi geldi, '20 günde geçer' dedi. Sonrasında kimse ilgilenmedi."

'TELEFON AÇIP 'İNSAN HATASI GEÇMİŞ OLSUN' BİLE DEMEDİLER'

Hastaneye güveni kalmadığını bu yüzden oradan ayrıldığını ve toplam 3 gün için kendisinden bin TL alındığını söyleyen Özmen, "Edremit, Havran, Bursa ve son olarak Balıkesir Üniversitesi Hastanelerine gittim. Son gittiğim üniversite hastanesinde 18 ile 24 ay arasında anca geçebileceğini söylediler. En kızdığım nokta bana telefon açıp, 'İnsan hatası, geçmiş olsun' bile demediler. Eşim zaten kalkamıyor. Ona ben bakıyordum. Şimdi ben de bakıma muhtaç duruma geldim. Almanya'dan oğlum ve gelinim geldi bize bakmak için. O da Almanya'daki işinden oldu. Onlar olmasa su verecek kimse yok. Savcılığa şikayetçi oldum. Şu an tek isteğim sorumluların cezalarını çekmesi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Her şeyden önce vicdanen düşünmeleri gerekirdi" dedi.

Yatağa mahkum olduğunu ve eşinin kendisine baktığını söyleyen Neriman Özmen, "Oğlum olmasa perişan olmuştuk. O da Almanya'ya dönmek zorunda. Nasıl yaşayacağız bilmiyorum" dedi.

'AİLEMİZİ BU HALE GETİRENLER CEZALARINI ÇEKSİN'

Çiftin Almanya'da yaşayan oğulları Şahin Özmen (34), Nisan ayında Almanya'dan eşiyle birlikte gelmek zorunda kaldıklarını söyleyip "Almanya'daki işimden de oldum. Bende babamın hakkını aramasını istiyorum. Bütün ailemiz bu durumdan etkilendi. Şimdi bende oturma iznim nedeniyle dönmek zorundayım. Kim bakacak, nasıl olacak bilmiyorum. Kalkıp, su alacak durumları yok. Konu komşudan yardım istenecek. Aileyi bu duruma getiren sorumluların mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Hasta şikayetini ilgili yerlere yapmıştır. İlgili savunma da ilgili yere gönderilmiştir. Bizimle ilgili açıklama yapacak durumumuz yok. Biz zaten ilgili yerlere açıklamamızı yaptık. Konu da zaten Sağlık Müdürlüğü'ne intikal etti. Savunma yazıldı, gönderildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Özmen ailesinin evinden genel ve detay görüntüler

-Celal Özmen röp.

-Neriman Özmen röp.

-Şahin Özmen röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası



BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde düğüne katılan davetlilere, köfte, pilav ve içecek ikram edildi. Gece saatlerinde evlerine giden davetlilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sayı gittikçe artınca ekipler harekete geçti. En son düğünde yemek yediklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İnegöl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemeklerden numune alıp laboratuvara gönderdi. Tedavisi yapılan vatandaşlar taburcu edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

==========================

İzmir merkezli 9 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu, 55 gözaltı



İZMİR merkezli olarak 9 ilde göçmen kaçaklığı yapan üç ayrı gruba yönelik yapılan operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı. Zanlıların göçmenlerin doğu illerinden teslim alınmasından, deniz yoluyla kaçmalarına kadar tüm ayrıntıları organize ettikleri öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar sonrasında 704 mülteci yakalandı. Bu kişilerle birlikte ise 10 deniz aracı, 10 lastik bot, 672 de can yeleği ele geçirildi. Mültecilerin deniz yoluyla Yunan adalarına geçmelerine yardım ettikleri tespit edilen 13 kişi de tutuklandı. Mültecilerin ve tutuklanan insan tacirlerinin verdiği bilgiler ile bağlantıların araştırılmasından sonra göçmen kaçaklığı yapan üç ayrı suç örgütü saptandı. İsimleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik İzmir merkezli olarak Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli de operasyon yapıldı. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 55 kişi gözaltına alındı. 26 kişinin ise halen arandığı ifade edildi. Zanlıların göçmenlerin doğu illerinden teslim alınmasından deniz yoluyla kaçmalarına kadar tüm ayrıntıları organize ettikleri öğrenildi.

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

==============================

Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayında Kapadokya'ya 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Nevşehir ve Ürgüp'teki tarihi ve turistik merkezlerin yanında Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir Saint Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, toplam 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın aynı döneminde 250 bin 230 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

NEVŞEHİR,

==============================

Kaynak: DHA