DHA YURT BÜLTENİ - 17

İZMİR SEFERİHİSAR'DA ORMAN YANGINI (1)



İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ile orman ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile karadan ve havadan çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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BAŞKENTTE ZİNCİRLEME KAZA: 3 ÖLÜ



ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Gani Yalçınkaya'nın (63) kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Kürşat Çağrı Özsaray (32) yönetimindeki 06 GD 6677 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçınkaya'nın kontrolünden çıkan otomobil, daha sonra sürücülerinin ismi bilinmeyen 06 BK 0112 ve 06 NH 376 plakalı otomobillere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gani Yalçınkaya ile araçtaki Halime Yalçınkaya ve diğer sürücü Kürşat Çağrı Özsaray'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri, araçlardan çıkarılıp, Elmadağ Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçalr

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,

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SAHİLDE KAYALIKLARDAN DÜŞEN GENCİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

SİNOP'da sahilde kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Umut Barkan Demirkan (20 ) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan genç, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sinop'un Adaburnu mevkiinde meydana geldi. Sahildeki kayalıklara tırmanmak isteyen Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybederek dört metre yükseklikten düştü. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bir ekip, botla geldiği kayalıklardan aldığı genci, Karakum İskelesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Umut Barkan Demirkan, olayla ilgili "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin yaralı genci botla kıyıya getirmesi

Ambulansa alınması

Yaralı gençle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP,

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5 BİN LİRALIK ARACINI 30 BİN LİRAYA MODİFİYE ETTİ



DENİZLİ'de düzenlenen 'Denizli Auto Show Tuning' etkinliğinde modifiye araçlar tanıtıldı. Etkinlikte, otomobiller renkleri, motor güçleri ve ilgi çekici tasarımlarıyla dikkat çekti. 5 bin lira değerindeki otomobiline, 30 bin liralık harcama yapan Okan Mustafa Tekeli'nin kırmızı renkli 1976 model aracı, ilgi gördü.

Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen 'Denizli Auto Show Tuning' etkinliğine, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş 500 araç getirildi. Modifiye tutkunlarının akın ettiği etkinlikte, çevre illerden gelen katılımcılar, otomobillerini tanıttı. Otomobil tutkunlarını buluşturan etkinlikte, modifiye edilmiş araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Araç sahipleri, otomobillerindeki değişiklikler hakkında ziyaretçilere bilgi aktardı. Etkinliğe modifiye ettirdiği 1976 model Murat 124 marka otomobiliyle katılan Okan Mustafa Tekeli ilgi odağı oldu. Etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirten Tekeli, "1976 model otomobilimi kırmızı renge boyadım. Motorunu güçlendirip iç aksamlarını tamamen yeniledim. Hurda bir aracın da on ve üst kısımlarını kesip, içini ahşap döşeyerek otomobilimin arkasına römork yaptım. 5 bin liralık otomobilime toplam 30 bin lira harcama yaptım" diye konuştu.

Etkinlikte, aracında bulunan müzik sistemiyle dikkat çeken Hasan Kopmaz, "Otomobilimde 300 bin lira değerinde ses sistemi bulunuyor. Özel hazırlanan ses sistemi aracın kaputundan 2 metre daha yükseğe çıkabiliyor. Etkinlikte aracım büyük ilgi gördü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntü

-Modifiye otomobillerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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KARADAĞ'A ATATÜRK SİLÜETİ YANSIDI, YÜZLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

ARDAHAN'ın Damal İlçesi'ndeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan 23'üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi.

Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı. Erdal Erzincanlı ve Mustafa Özarslan'ın sahne aldığı şenliğe Damal kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00'de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydederek bol bol öz çekim yaptı. Silüetin belirmesiyle beraber İzmir marşını okuyan katılımcılar alkış tuttu.

REKOR KATILIM

23'üncüsü yapılan festivale ilk kez bu kadar yoğun katılım oldu. Ata mahallesinden festival alanına giden yolda metrelerce araç konvoyu oluşurken, trafik kilitlendi. Atatürk silüetininin çıkışını kaçırmak istemeyen vatandaşlar Araçlarından inerek yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldılar.

Burada konuşan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "İlk kez böyle yoğun katılımın olduğu bir festivali kutluyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Amacımız bu festivalle Atatürk'ü dünyaya tanıtmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festival alanından görüntü

-Konserden görüntü

-Atatürk silüetine giden kalabalıktan araçlardan görüntü

-Damal Belediye Başkanı ile röp.

-Silüetin çıkışından görüntü

-Silüeti izleyen ve özçekim yapanlardan görüntü

-İzmir marşı okuyan catandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI - DİNÇER AKTEMUR/ DAMAL(Ardahan),

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Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" dedi.

Bugün özel uçakla Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Türkiye'nin Doğu sınırında incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeye gelen Bakan Soylu'nun ilk durağı 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı oldu. Karakolda askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu ardından Gürbulak 11'inci Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz sınırdayız. Burada sadece sınır fiziki ve güvenlik sistemi dediğimizde bir duvar yapımından bahsediyor değiliz. Burada duvar yapımı ile birlikte aynı zamanda aydınlatma, sensör ve tüm kemaralardan ilgili bölgeler gözetlenbilecek bir güvenlik ve kamera sistemi bulunmakta. Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro optik kule de yapılacak. Bunlar büyük projeler. Bu bir taraftan sınır fiziki sistemi değimiz bu duvarlar diğer taraftan kameralar diğer taraftandan aydınlatmalar ve bazı yerlerde sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne kurulan su kanalları ve aynı zamanda da elektro optik kulelerle birlikte doğu sınırlarımızda Allahın izni ile kuş uçmayacak. Yani iş bu noktaya doğru geliyor. Iğdır'daki tüm sistemimiz sona erdi. Ama elektro optik kuleler kurulacak. Ardahan ve Kars hattında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. 83 kilometrelik bir duvar hattının 42 kilometrelik bölümü sona erdi, 41 kilometresi var. 20-25 metrelik bölümlerinde aydınlatma ve termal kameralar bulunmakta. Bütün teknolojik donanımları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz kış gelmeden büyük bir bölümünü tamamlamak. Bu hem sınırlarımızı koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından avantaj sergileyecek hem de terör açısından bize ciddi bir avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve aynı zamanda da kaçak göçmen konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İrana da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığmız bütün görüşmelerde bu anlayışı ve bu işbirliğini çok desteklediler, desteklemeye de devam ediyorlar."

Bakan Soylu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki meteor çukurunu da gezdi.

Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ KATEGORİ'DEYMİŞ

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer aldığı açıklandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli, 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,

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Kaynak: DHA