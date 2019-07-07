DHA YURT BÜLTENİ - 17

KILIÇDAROĞLU, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ'IN KIZININ DÜĞÜNÜNE KATILDI



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılıp, nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitmek için Adana Havalimanı'na geldi. Burada Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile her iki kentin milletvekilleri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, karayoluyla Hatay'a geçti. Kılıçdaroğlu, davetli olduğu Antakya ilçesindeki Müze Otel'de dünyaevine giren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğününe katılıp, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

BAŞKAN KIZININ NİKAHINI KIYDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte bir dönem AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Avukat Süleyman Tenekeciğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünyaevine giren kızı Tuğçe Savaş'ın nikahını kıydı. Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş tarafından kendisine verilen evlilik cüzdanını Tuğçe Savaş'a teslim ederek, çiftte ömür boyu mutluluklar diledi.

KILIÇDAROĞLU, HATAY'DAN AYRILDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş'ın düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'dan ayrılarak Adana'ya karayoluyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun geceyi Adana'da bir otelde geçireceği, sabah saatlerinde havayoluyla kentten ayrılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kılıçdaroğlu'nun düğün salonundan detay görüntüleri

-Düğüne katılan davetlilerden genel görüntüler

-Gelin ile damadın gelişi

-Nikah merasimi

-Kılıçdaroğlu'nun müze oteldeki incelemeleri

-Müzedeki eserlerden detay görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun otelden ayrılışı

-Kılıçdaroğlu'nun arabasına binmesi

Haber-Kamera- Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

==============================================

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (3)

İMAMOĞLU'NA SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK ÖDÜLÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış Dostluk Festivali'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan İmamoğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasette kullandığı sevgi dili, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımı nedeniyle festival jürisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na festival boyunca geleneksel olarak her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verilmesine karar verildiğini söyledi. Başkan Posbıyık daha sonra ödülünü Ekrem İmamoğlu'na verdi.

'BU GÜZEL DİLDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Ödülünü havaya kaldırarak halkı selamlayan İmamoğlu, İstanbul'a aday olduğunda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve konuşmak için söz verdiğini söyledi. İnsanların, hemşerilerinin duygularını hissederek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını ifade eden İmamoğlu, "Tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Göreceksiniz Ereğli şait ki bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim, doğrulardan vazgeçmeyeceğim. Haktan hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmek 16 milyonluk bir kente hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum ve bunu başarmanın İstanbul'u ayağa kaldırmanın aynı zamanda Türkiye'nin motivasyonu olduğunu biliyorum. İstanbul insanlarının o güzel toplumun her yönüyle mutlu olmasının Türkiye'yi de motive ettiğini biliyorum. Böyle çalışacağım ve göreceksiniz başaracağız.ö dedi.

'LİYAKATLA VE ADALETLE BU ŞEHRİ YÖNETMELİYİZ'

Ereğli halkının verdiği ödülün kendisini için çok büyük anlam taşıdığını söyleyen İmamoğlu, karşılığını İstanbul'da yapacağı hizmetlerle vereceğini söyledi. Büyük işler başarmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle dedi:

"Çünkü dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Özellikle gençler için bu ülkeyi ve bu güzel şehirleri başta İstanbul'u umut haline getirmek zorundayız. Gençler hayallerine bu şehirlerde güzel ülkemizde gerçekleştirmeliler. Onlara eğitimde fırsat eşitliği vermeliyiz. İş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatla, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimizin bu şehirlerle ilgili en ufak tereddüt bırakmamalıyız. Tüm Ereğli'nin huzurunda söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını İstanbul'da hizmet ederken vermeyi hepiniz huzurunda söz veriyorum. Hatamız olabilir ama hep başarıya koşmak için söz veriyorum. Adil bir yönetici, bu ülkeye layık bir yönetici bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğimize, insanların bu ülkede dostça kardeşçe barış içinde yaşamaya her zaman eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir belediye başkanı olacağım söz veriyorum.ö

Ekrem İmamoğlu, ödülün ardından bir süre halkı selamladıktan sonra Ereğli'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konuşmalar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK - Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,

===================================================

Ereğli'de Hadise ve Murat Boz coşkusu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sanatçılar Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu. Mini elbisesiyle sahne alan Hadise, gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını isteyince basın mensupları başka bir yere alındı.

Festivalin ikinci akşamında ilk olarak Hadise sahne aldı. Hadise giydiği mini elbisesi nedeniyle gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını istedi. Bunun üzerine görevliler basın mensuplarını başka bir alana aldı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Hadise sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. 'Sıfır tolerans', 'prenses', 'farkımız var' ve 'aşk dediğin' gibi sevilen parçalarını seslendiren Hadise yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

MURAT BOZ MEMLEKETİNDE SAHNE ALDI

Hadise'nin ardından Ereğlili olan Murat Boz sahne aldı. İkinci kez memleketinde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Murat Boz, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı arasında memleketini çok özlediğini söyleyen Murat Boz, "Çok özlemişim. Hoş geldiniz. Gerçekten çok uzun yıllar oldu biliyorum. Bu sokaklarda bu caddelerde sizin gezdiğiniz yerlerde çocukluğum geçti. İnanın çok mutluluk duyuyorum. İyi ki Ereğliliyim. Tekrar buluşmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Bugün çok eğleneceğiz. Sizi seviyorum.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hadise konseri

-Murat Boz konseri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

=========================================

Otobüs durağında genç kıza tacizde bulundu



BARTIN'da otobüs durağında 17 yaşındaki kıza "Gel sana 50 lira vereyim gezdireyim" diyerek tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö. (41) gözaltına alındı. A.Ö.'nün çeşitli illerde dolandırıcık olaylarının yanı sıra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olay, Kemerkörü Mahallesi'deki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen genç kızın yanına yaklaşan kişi, "Gel sana 50 lira vereyim, birlikte gezelim eğlenelim" diye sözlü tacizde bulundu. Genç kız ise "Bana neden bu parayı veriyorsun, amacın nedir?" diye sordu. Bunun üzerine tacizde bulunan kişi kaçtı. Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşgalini tespit etti. A.Ö., şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan İstanbul, Mardin, Konya, Kayseri ve Bolu'daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hakkında 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.'nün sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Emniyet müdürlüğünde görüntü

Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ayhan ACAR/ BARTIN,

=============================

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı



ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Bala ilçesinde meydana geldi. Karakeçili istikametinden Kulu yönüne seyir halinde olan Fatih Süleyman Demir yönetimindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Hilal Kartal Ay, Ahmet Kamil Yıldız ve sürücü Fatih Süleyman Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hilal Kartal Ay ile Ahmet Kamil Yıldız da, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Sürücü Demir'in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: ANKARA,

==================

Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ise saat 22.00 sıralarında ulaşıma açıldı

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

===============================

Kaynak: DHA