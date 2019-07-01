DHA YURT BÜLTENİ - 17

Mersin'de 5 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde kent genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme nedeni ile 21 kişinin başvurduğu, hastanelerde yapılan müdahaleler sonrasında vatandaşlara metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu bildirdi. Açıklamada, başvuranların 4'ünün yapılan tedavisi sonrası taburcu olduğu, 5'inin yoğun bakım ünitesinde süren tedavileri sırasında hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı, 13'ünün ise halen çeşitli hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, haklarında 'olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem yapılarak adliyeye gönderildi. Zanlılarından 1'i savcılıkça serbest kalırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Toros Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Mersin Adliyesi'nden ARŞİV görüntü

-Emniyet Müdürlüğünden ARŞİV görüntü

-Mersin Şehir Hastanesi'nden ARŞİV görüntü

Haber: Mustafa ERCAN/MERSİN,

=====================

Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı

İzmit'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda E. (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Karabaş Mahallesi D100 yan yolu Mimar Sinan Köprüsü altındaki yaya geçidinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 34 HB 1835 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Eda E.'ye çarptı. Kazada yaralanan genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Eda E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan kazayı gören kişilerden biri, Eda E.'ye çarpıp, kaçan sürücünün, önce durduğunu ardından otomobilden inerek, yerde yaralı yatan kıza "Ben yeşil ışıkta geçtim, hata sende" diye bağırdığını ve araca tekrar binip, gittiğini öne sürdü.

Görüntü Dökümü

----------

Yaralı genç kızın görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genç kızın ambulansa bindirilmesi

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

======================

Edirneli oto yıkamacıdan 'iyilik' kampanyası

Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı Yusuf Dobranyalı, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere sahibi olduğu oto yıkamayacıya getirilen kitap ve oyuncak karşılığında müşterilerine yüzde 75 indirim yapmaya başladı. Amaçlarının her çocuğun okuyup oyuncak sahibi olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Dobranyalı,"Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı, Oto Yıkamacı Yusuf Dobranyalı, işletmesinde örnek olacak bir kampanya başlattı. Dobranyalı, Edirne Eski Sanayii Sitesi'ndeki oto yıkama dükkanında başlattığı kampanya kapmasında işletmeye çocuk kitabı ve oyuncak getiren müşterilerine yüzde 75 indirim uygulamasına gitti. Amaçlarının her çocuğun okuyup oyuncak sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Dobranyalı, "Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

Kampanyayı çocuklara faydalı olması açısından hayata geçirdiklerini söyleyen Dobranyalı, "Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği olarak 2012 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Hem insanlara, hem de çocuklarımıza faydası olması için hareket ederek, bünyemizde bulunan oto yıkama firmamız ile böyle bir projeyi başlattık. Firmamıza, kimyasal desteğini veren firmalarla görüşüp onların da desteğini aldık. 'Çocuklar dünyamızın geleceğidir' düşüncesinden yola çıkarak müşterilerimize, oyuncak getirmeleri şartıyla 200 TL'lik yapılması gereken araç içi detaylı temizliği, cilası, iç ve dış yıkama, buharlı antibakteriyel temizliğini 50 TL'ye indirdik" dedi.

Kampanya'yı 0- 10 yaş arası çocuklara eğitim amaçlı oyunca ve kitap şartıyla başlattıklarını ifade eden Dobranyalı, "0-10 yaş arası çocuklarımıza eğitim amaçlı kitap ve oyuncak şartıyla bu indirimi uygun gördük. Kampanyamız bugün başladı. Onur Kutlu da kampanyamızın ilk destekçisi oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gelecek oyuncaklarımızı da Cumartesi gününe kadar toplamaya devam edeceğiz. Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK'

Kampanyaya destek veren müşterilerden Onur Kutlu ise sosyal medya üzerinden haberleri olduğunu söyledi. Kutlu, "Biz, bu kampanyayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Çok doğru ve yararlı bir şey olduğunu fark ettik. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bazı şeylerden eksik kalmaması gerektiğini düşündük. Böyle bir kampanya ve kampanyaya bizi dahil ettiği için firma sahibi Yusuf Dobranyalı'ya teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğimiz olan çocuklarımız için çok doğru şeyler olur. Bizim de bir katkımız olsun istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Otomobilin yıkamayacıya girmesi

Oyuncak getiren kisi

Oyuncakların teslim edilmesi

Dobranyalı'nın açıklaması

Oyuncak getiren kişi ile röp.

Oyuncakların rafa konulması

Arac yıkanması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

=======================

Gemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikler kapsamında deniz şehitleri için hazırlanan çelenk denize bırakıldı. Törenlere Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutan Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit katıldı.

Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, törendeki konuşmasında, "Bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj adı verilir. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır" dedi.

Konuşmaların ardından Garip isimli römorkör ile denize açılan protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler, Gemlik Körfezi'nde tur attı. Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutan Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ve Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kabotaj Bayramı havadan drone görüntüleri

00: 05: 58 SN - 668 MB

Habe-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),

====================

Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Deniz Şehitleri anısına çelenk konulup, yüzme yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte, yarışmalar yoğun ilgi gördü.

Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Liman Başkanı Yasin Aldemir, Cumhuriyet öncesi denizciliğin en önemli atılımlarından olan Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliğinin gelişmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Aldemir, "1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'si için çok önemli olan kabotaj yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı ile kabotaj hizmetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemiler tarafından yapılacağı belirtilmiş, yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen imkanlar, yani kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile denizciliğimizin gelişmesi için bir dönüm noktası olmuştur. 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutluyorum" dedi.

Törenin ardından başlayan yüzme yarışları, vatandaşlar tarafınan ilgiyle izlendi. Kutlamaların en renkli görüntüsü, ucundaki Türk bayrağını alabilmek için yapılan yağlı direk yarışması oldu. Yarışmacılar, üzerine yağ sürülen direğin en ucuna kadar yürüyüp, Türk bayrağına ulaşmak isterken defalarca kayarak denize düştü. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmayı Emre Taşkın kazandı. 100 metre yüzme genç erkekler yarışmasının birincisi Engin Özyörük, ikincisi Doruk Kaynak, üçüncüsü Ahmetcan Soylar oldu. Yıldızlar yarışmasında ilk üçü Arda Baran Soylar, Engin Akkoç ve Ege Akkoç paylaştı.

Görüntü Dökümü

----------

-Cumhuriyet Meydanında törenden görüntü

-Liman başkanı konuşma

-Denizde şehitler için çelenk sunulurken

-Yüzme yarışları

-Yağlı direk yarışları

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

====================

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmaları 3 gündür devam ederken, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeği kıyıdan hiç ayrılmıyor.

Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalarda henüz Balcı'ya ait bir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeğinin de kıyıdan ayrılmaması dikkat çekti.

Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3- 4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Arama çalışmalarından görüntü (drone)

-Dalgıçların çalışmasından görüntü (drone)

-Sahilde arama bölgesinden görüntü (drone)

-Sahilde köpekten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Balıkçı tekneleri, Sahil Güvenlik gemisinden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

Süre: 4.00 DK Boyut: 595 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

====================

Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıtla serbest bırakıldı.

SAMSUN,

=====================

Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu (2)

KURTARILAMADI

Diyarbakır'da, aralarında husumet olan damadı Rıdvan E.'nin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, ağır yaralanan Aydın Erçedoğan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erçedoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA