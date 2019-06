DHA YURT BÜLTENİ - 17

Dikili'de orman yangını (4)

'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanındaki yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangının önünün kesilip ilerlemesinin durdurulduğu, yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesinin kalmadığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK/ DİKİLİ(İzmir),

=====================================

HEM BUĞDAYLARI HEM 53 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI YANDI



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kopan elektrik tellerindeki kıvılcımlardan buğday ekili tarlada çıkan yangın, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 53 küçükbaş öldü, tarlanın büyük bölümü ise zarar gördü.

Ezine'deki Sarpdere köyünde Halil İbrahim Ercan'a (70) ait buğday ekili tarlada, elektrik tellerinin kopmasıyla oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve Ezine Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile 1 yangın helikopteri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ağıldaki 53 koyunun öldüğü, buğday ekili 5 dönümlük tarlanın büyük bölümünün ise zarar gördüğü belirlendi.

Hem tarlası zarar gören hem de küçükbaş hayvanlarını kaybeden Halil İbrahim Ercan, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çıkan yangını fark ettim ama hayvanlarımı kurtaramadım. Benim geldiğimde hepsi yanıyormuş. Ahırda yanan hayvanlarım hepsi küçükbaştı. 40 küsur tane yetişkin koyunum vardı. Diğerleri kuzuydu. Hepsi yanmış, çok üzgünüm. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan alandan detay görüntüler

-Telef olan hayvanlardan görüntüler

-Halil İbrahim Ercan röp

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ EZİNE(Çanakkale),

=============================

ORMAN YANGININA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 4 hektarlık alanda etkili olurken, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangın, öğleden sonra, Köklü Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Bahçede çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle birlikte 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında ekipler, yerde yangını söndürmeye çalışırken, helikopter de havada alavlere 10 sorti yaparak müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle müdahalede zor anlar yaşanırken, yaklaşık 4 hektarlık alana yayılan alavler 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ormanlık alan

Yangında yükselen dumanlar

Havadan müdahale

Vatandaş ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

=======================

OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Mehmetli Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli, Osmaniye ve Adana'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ormandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntü

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ SUMBAS(Osmaniye),

===============================

KEMAL KILIÇDAROĞLU, KIRŞEHİR'DE CHP'Lİ BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta seçimi kazanan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Akpınar ilçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan Akpınar İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Turgut'a görevinde başarılar diledi. Kılıçdaroğlu ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, belediye çıkışı yaptığı konuşmada, "Kırşehir Belediye Başkanı şehre hizmet etme noktasında oldukça kararlı. Bu kararını gördüğüm için sayın Başkan Ekicioğlu'na teşekkür ediyorum. Kırşehir'i Orta Anadolu'nun yıldızı yapacak. Zaten kendisi iş dünyasından geliyor. Sorunları oldukça iyi biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyor. Bu konuyla ilgili hazırladığı bir projeyi de Avrupa Birliği'ne yansıtmış durumda. Bununla ilgili inşallah olumlu sonuçlar gelir" diye konuştu.

Kırşehir'in önemli bir şehir olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kırşehir inşallah bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş olur. Bizim en büyük temennimiz bu. Kırşehirliler bunu hak ediyor. Burası çok köklü bir kent. Belediye 1870 yılında kurulmuş. 1870 yılında kurulan bir belediyenin çok daha güzel yatırımlar yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım ama bunlar olmamış. Bu süreç içinde bunların tamamı karşılanacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NEŞET ERTAŞ'IN MEZARINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını ziyaretinin ardından, 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, Bağbaşı Mahallesi'nde mezarı başında andı. Ertaş'ın mezarına karanfil bırakarak, su döken Kılıçdaroğlu, ardından dua etti. Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın mezarının başında da dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Vatnadaşların Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KIRŞEHİR,

=========================================

MUNZUR NEHRİ'NE DÜŞÜP, KAYBOLAN ENGİN 16 GÜNDÜR ARANIYOR



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 16 gün önce, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan çoban Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları sürüyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarına, 16'ncı günü olan bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişilik su altı arama kurtarma ekibi katıldı. Ekipler, çalışmada Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik alanı taradı. Alan taramasını tamamlanmasının ardından arama çalışmaları yarın Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılacağı bildirildi.

Engin'in arama çalışmalarına katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gerek Tunceli Valiliği gerek Tunceli halkı arama kurtarma çalışmalarına hiç arama vermeden sürdürüyor. Girişimlerimiz sonucu Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul belediyelerinde görevli arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bu ekiplerin Çalışmaları Çarşamba gününe kadar devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipler Amiri Mesut Bozkurt ise Munzur Nehri'nin debisinin yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının güçlükle yapıldığını anlattı. Bozkurt, "Engin Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik kısmını tarayarak tamamladık. Hiçbir ize rastlayamadık. Belirli bölgelerde su altında tüplü arama yaptık. Arama çalışmalarımız yarın 20 kilometrelik kısmını tamamlanmasıyla devam edecek Engin Eroğlu bulunamazsa yarından sonra Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarımız devam edecek. Munzur'da zorlu bir çalışma yürütüyor. Her türlü zorluğa rağmen her kayanın dibine ve her noktaya titizlikle bakarak aramalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Arama çalışmaları

Munzur Nehri

Su altı arama ekipleri

Maçoğlu'nun açıklaması

Bozkurt'un açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

====================================

YOLA SAÇILAN KİTAPLAR, TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ



SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.

Samsun çevre yolu üzerinde çoğunluğu ortaöğretim seviyesindeki ders kitapları yola saçıldı. Sürücüler, otomobilleri ile kitapların üzerinden geçerek ilerlerken, polise ihbarda bulunarak yolun temizlenmesini istedi.

Emre Pank adlı sürücü, "Geri dönüşüm veya yardım amacıyla toplanılan kitaplar, bilmediğim bir sebepten dolayı yola saçılmış. Trafiğin tehlikeye düşmesine neden oluyor, yetkililerin müdahale etmesi iyi olur. Hem kağıt israfı hem de tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor. Polise haber verdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kitaplardan detaylar

Emre Pank ile röportaj

Araçların geçişi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

====================================

ÇEŞME İLE ATİNA ARASINDA FERİBOT SEFERLERİ BAŞLADI

İZMİR'in Çeşme ilçesi ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında bu akşamdan itibaren başlayan feribot seferleri için tören düzenlendi. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak seferler, ihracat açısından da büyük önem taşıyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracak olan feribot, Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacak.

Türkiye'nin turizm ve ticareti için önemli bir adım atıldı. Çeşme- Atina Lavrion feribot seferleri, bugün başladı. Arabalı feribot seferleri için Çeşme Limanı'nda düzenlenen törene, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir merkezli bir firmanın üstendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığının, ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyleyen Barış Kalkavan, "Çok önemli bir proje, çok önemli bir hat. Bu hat Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyor. Türkiye'nin batıya açılmasını sağlıyor" dedi.

Proje için uzun bir süredir uğraş verildiğini aktaran Kalkavan, "Uzun zamandır uğraşılan bir projeydi. Her iki taraf da bunu arzu ediyordu. Güzel bir başlangıç olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

'ÇEŞME SINIR KAPISI HALİNE GELİYOR'

Seferleri yapacak olan firmanın yetkilisi Bülent İpek de, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini, bu projenin her iki ülke için çok öneli olduğunu dile getirdi. İpek, "Her iki ülkenin diplomatik, sosyal ilişkilerine ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacak bir proje. Çok uzun yıllardır her iki ülke bu projenin gerçekleşmesi için çok çaba sarf etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel gayretleri ile şüphesiz ki Yunanistan tarafının da gösterdiği teveccühle nihayete erdi. Bir ilk gerçekleşti. İki ana kara birbirine bağlanıyor. Böylelikle Avrupa Birliği'ne (AB) direk bağlanan bir sınır kapısı haline geliyor Çeşme. Bu bakımdan artık Türk yolcularımız, bisikletleri, motosikletleri veya otomobilleri ile bizim gemimize binerek 7 saat gibi kısa bir sürede Atina'ya geçip, oradan da tüm Avrupa'ya gidebilecekler" dedi.

'ÜRÜNLER AVRUPA'YA KOLAY BİR ŞEKİLDE ULAŞACAK'

Avrupa'nın artık çok yakın olduğunu belirten İpek, şunları söyledi:

"Bu hat Çeşme ve İzmir turizmine katkı sağlayacak. Çünkü binlerce Yunan, gerek tarihsel köklerini ziyaret etmek bakımından, gerekse din turizmi amacıyla Türkiye'ye gelmeyi çok arzu ediyorlar. Bu hat turizme olduğu kadar ihracata da büyük katkı sağlayacak. Çünkü özellikle Batı Anadolu'da yükleme yapan tırlar, 1400 kilometre yol alarak ancak Yunanistan üzerinden aktarmalarını sağlıyorlardı. Bu vesile ile transit süreleri sadece 1.5 güne düşmüş olacak. Böylelikle artık ülkemizin en kıymetli ihracat ürünleri başta yaş sebze ve meyve olmak üzere balık ve buna benzer tüm ürünler çok kolay bir şekilde Avrupa'ya ulaşmış olacak."

Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan İzmirli Hasan ve Halime Zeytin çifti de böyle bir geminin sefere başlamasının kendilerini mutlu ettiğini, çünkü daha önce 3 günde ancak geldikleri Türkiye'ye şimdi 2 günde ulaşacaklarını söyledi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

192 metre uzunluğundaki feribot seferleri her gün karşılıklı olarak yapılacak. Gemi, her akşam saat 22.00'de Çeşme'den hareket edecek, sabah saatlerinde Lavrion'da olacak. 361 yolcu kapasiteli gemide, 250 yatak bulunuyor. İçinde restoran, bar, solaryum, çocuk oyun salonları da olan gemi, 500 otomobil, 90 tır alıyor. Geminin bilet fiyatları ise 55 Euro'dan başlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gemiden genel görüntü

-Geminin içinden, odalarından görüntü

-Törenden görüntü

-Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, firma yetkilisi Bülent İpek ve vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Hande NAYMAN/ İZMİR,

===========================================

Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu. Fabrikada, 2016 yılında da yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Yusuf İzzettin köyünde Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, fabrikayı sarmadan söndürüldü. Aynı fabrikada, 3 yıl önce de yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),

==============================

Kaynak: DHA