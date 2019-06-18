DHA YURT BÜLTENİ - 17

Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki buğday tarlasında dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki arazilere de sıçradı. Yangına sadece yöre halkının müdahale ettiği gözlendi. Bölgeden yükselen dumanlar ise Nusaybin'den görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Duman yoğunluğu

-Gece çekilen görünütler

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 401 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Rasulayn ilçe kırsalındaki arazide çıkan yangın, Türkiye'ye sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sınır hattında kontrol altına alındı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kırsalındaki arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Türkiye tarafına sıçradı. Sınır hattında yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye tarafına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sınırı aşan yangın söndürülerek yayılması engellendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye'de yükselen dumanlar

Sınır ötesinde yanan buğday tarlası

Sınırda bekleyen itfaiye ekipleri

Yanarak büyüyen yangın ve yükselen dumanlar

Sınırdan genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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(ÖZEL)- Eşi tarafından öldürülen Münevver, toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, eşi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Münevver Delibaşı (29), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı, Pazar günü evlerinde başlarından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu. Yapılan inceleme sonunda Yasin Delibaş'ın aralarında çıkan tartışma sonunda, el ve ayakları bağlı haldeki Münevver Delibaşı tabancayla başından vurarak, öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Münevver Delibaşı'nın cenazesi, bugün Duraklı Camii'ne getirildi. Acılı aile üyeleri ile genç kadını sevenlerin katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı. Kılınan cenaze namazının ardından Münevver Delibaşı, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin araçtan indirilmesi

Camiye alınması

İmamın helallik istemesi

Cenaze namazı

Cenazenin camiden çıkarılışı

Cenaze aracın taşınması

Camiden çıkan kalabalık

Cenaze aracının gidişi

Münevver Delibaşı'nın sağlık fotosu

Yasin Delibaşı'nın sağlık fotosu

Çiftin düğün fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 415 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Niğde'de caddeler göle döndü

Niğde'de yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler su altında kaldı.

Niğde'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Sokakta ansızın yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle trafik ulaşımı durdu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Kentteki yağış mevzi olarak aralıklı devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Göle dönen cadde

Kafasında poşet olan motorsikletli gencin görüntüsü

Yağmurda yürüyen vatandaşlar

Çöp kovasının görüntüsü

İş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar

Su biriken caddeden geçen araçlar

SÜRE: 01'11" BOYUT: 131 mb

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Kangal'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde ilerlemekte zorlanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kangal ilçesinde öğlenden sonra başlayan sağanak ilçe genelinde etkili oldu. Kısa sürede ilçe caddelerinde su birikintileri oluşurken, yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yeni Mahalle üzerinde ise yolda çökme meydana geldi. Şiddetli yağış nedeni ile ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri de suların tahliye edilmesi ve hasar gören yerlerin onarımı konusunda çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Yağıştan görüntüler

-Yollardaki su birikintileri

-Yoldaki çökme

-Evi su dolan vatandaşlar ve konuşmaları

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,

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Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon

Almanya'daki bu ülke vatandaşlarını arayıp, kendilerini 'Alman kriminal polisi' olarak tanıtarak 103 bin Euro dolandırdığı iddia edilen biri kadın, 4 kişi, Antalya'da operasyonla yakalandı.

Antalya'da yaşayan bazı kişilerin, Almanya'da yalnız yaşayan yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'Alman kriminal polisi' diye tanıtarak dolandırıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin lideri olduğu belirtilen Yusuf Işık, B.Ö., A.B. ve E.M. adlı kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, aradıkları yaşlı Almanlara kendilerini 'Alman Kriminal Polisi' olarak tanıttığı, haklarında tutuklama kararı olduğu, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halinde yakalama işlemini gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişilerin ev adreslerine Almanca düzenlenen sahte iddianameler gönderdiği, bu yöntemle 3 kişiyi 103 bin euro dolandırdıkları saptandı.

Daha önce de benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin asayişten çıkması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Ekip aracının hareket etmesi

-Çete reisi Yusuf Işık'a soru sorulması

-Asayiş dış plan

-Detaylar

'110 MB// 1 DK'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Feke'de yağış etkili oldu

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde şiddetini artıran Yağmur sağanağa dönüştü ve hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle içerisindeki birçok yol ulaşıma kapanırken ekili alanlardan çoğu ciddi oranda zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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Yağıştan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 37" BOYUT: 69 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

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Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haci Reşit Camisi'nde ilçe Müftü Vekili Abdulhalim Alphan tarafından tafaından kalabalığa gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Besni Haci Reşit camisi

-Gıyabi cenaze namazı kılınması

-Helallik istenmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB

Haber- Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Ulu Cami avlusunda İlçe Müftüsü Osman Düger tarafından gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası kalabalık, Mursi için hep birlikte dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Muhammed Mursi için gyabi cenaze namazı kılındı

-Çelikhan Ulu Camii'de cemaat tarafından kılındı

-Müftü Osman Düger açıklaması

-Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-CELIKHAN-DHA)



Kaynak: DHA