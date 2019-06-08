DHA YURT BÜLTENİ - 17

DÜNYANIN EN YAŞLI GAZİSİNİN EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'dan geriye kalan iki katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak'ta bulunan iki katlı boş olan evde çıktı. Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'a ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ihbarın ardından kısa sürede yangına müdahalede bulunduklarını belirterek, yangının ısınmak için ya da başka amaçla evi kullanmak isteyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz da yangını haber almasının ardından babasından hatıra kalan eve geldi. Turgut Kaçmaz, babasından kalma evin yanmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, 10 yıldır başka bir evde ikamet ettiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Gökyüzüne yükselen alevler

-Vatandaşların yangını seyretmesi

-Turgut Kaçmaz ile röportaj

-İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİYİ TABANCAYLA, 2 KİŞİYİ DE BIÇAKLA YARALADI



DÜZCE'de, düğünde çıkan kavgada Ramazan Ç., bir kişiyi tabanca ile vurarak, 2 kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Ağa Mahallesi Ağalar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde Murat B. ile Ramazan Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Ç., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Murat B.'yi vurdu. Bunun üzerine İsmail B. ve Polat A. da kavgaya dahil olarak Ramazan Ç.'ye saldırdı. Ramazan Ç. bu kez İsmail B. ve Polat A.'yı da bıçakla yaraladı. Yaralanan Murat B., İsmail B. ve Polat A. vatandaşlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların yakınları Acil Servis önünde arbede çıkarınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Acil Servis önünde önlem aldı. 3 kişiyi yaralayan Ramazan Ç. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil servis önünden görüntü

Arbede çıkaran kişilere müdahale edilmesi

Polisin güvenlik tedbirleri ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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KÖYLÜLERİN DOSTLUK TURNUVASINDAKİ TAŞLI-SOPALI KAVGASI KAMERADA



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı, havaya ateş ederek ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede köyler arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Kurtlar köyündeki toprak sahada düzenlenen turnuvada, Abdi Köyü ile Üveyikli takımları karşılaştı. Maçın 30'uncu dakikasında Abdi Köyü 1-0 öne geçti. Bu sırada birbirine sert müdahalede bulunan iki takımın oyuncusu tartıştı. Hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Sahanın dışına çıkan iki oyuncu kısa süre sonra kavga etmeye başladı. İki oyuncunun kavga ettiğini gören diğer oyuncular ve taraftarlar da kavgaya karıştı. Bir anda karışan sahaya giren jandarma, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada bazı sporcuların ve taraftarların hafif yaralandığı ve hastaneye giderek tedavi oldukları öğrenildi. Hakem kavganın ardından maçı ertelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maçta birbirine giren oyuncular taraftarlar

-Tarafların birbirine sopalarla tekmelerle saldırması

-Jandarma ekiplerinin müdahale etmeye çalışması

-Jandarma ekiplerinin havaya ateş açması (1.57 saniye)

-Ortalığın savaş alanına dönmesi

-Görüntü alan vatandaşların kavga işle yorum yapması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Bakan Soylu: Ölümlü kaza oranı yüzde 48 azaldı (2)

BAKAN SOYLU ESKİŞEHİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki temaslarının ardından Eskişehir'e geçti. Sivrihisar ilçesi Ankara karayolu üzerindeki polis trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu'yu, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Kara, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Soylu, Eskişehir'deki trafik denetimleri konusunda trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan bilgi aldı. Ankara istikametinde durdurulan araç ve yolcu otobüslerinin sürücüleriyle trafik denetimleriyle ilgili sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tüm tedbirlerin trafik kazalarını en aza indirme amacı taşıdığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, buradan Antalya, Bursa istikametinden gidecek araçlar üzerinde arkadaşları denetimlerini yapıyor. Afyon'daydık, tüm arkadaşlarımız Pazar gününe kadar yollarda trafik denetimlerinin en üst noktasında olması için hazırlıkları bugüne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş zamanında şimdi de dönüş yolunda vatandaşlarımızın menzillerine sağ salim ulaşabilmeleri için 185 bin trafik görevlimiz yollarda. Öncelikle onlara, ailelerine tüm bayram kazaların en aza inmesi, ölümlerin az olabilmesi, kazaların en aza inmesi için çalışıyoruz" dedi.

'KAZA KARA NOKTALARINDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI'

Ramazan Bayramı'nın ilk 7 günlük tatili süresince trafik kazalarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ancak tedbir alınan 'kaza kara noktaları'nda hiç ölümlü kaza olmadığını aktaran Bakan Soylu, "Kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadı. Şu anda Türkiye'de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız olmadı. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 52 trafik kazasından kaynaklana vefatımız söz konusu. Yine aynı zamanda geçen sene ve son 10 yılın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazalarındaki ölümlerle gidiyoruz. Trafik kazalarında geçen yıla oranla yüzde 48'lik azalış söz konusu. Bizim aldığımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı" diye konuştu.

'EVE VEYA TATİL YERİNE SON 50 KİLOMETRE EN RİSKLİ KİLOMETRELERDENDİR'

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, yolculuklarda son 50 kilometrenin en riskli mesafeler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücülerimiz acele etmesinler, gidecekleri istikamet evleri muhakkak, yani ev yerinde duruyor. On dakika ya da yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Eve veya tatil yerine son 50 kilometre en riskli kilometrelerdendir. Çünkü yorgunluk ve uykusuzluk anınızdır, hemen yetişeyim telaşıdır. Ne olur dikkatli olun. Muhakkak emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşmamak, muhakkak araç takip mesafesi ve özellikle de hız limitlerine uymak bizim en temel prensibimiz. Bundan sonra yola çıkacaklar için söylüyorum, seyahat planınızı aracınıza bindiğinizden itibaren ne olursunuz yapın. Tedbirlerinizi ona göre alın, trafikteki en önemli mesele seyahat planıdır. Bu planı yaparsanız, tedbirlerinizi alırsanız, inşallah kaza bela olmadan sağ salim bir şekilde varmak nasip olur düşüncesindeyiz."

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından Eskişehir'den ayrılarak Ankara'ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın karşılanması

-Polis memurlarıyla sohbet etmesi

-Durdurulan araçlar

-Bakan Soylu'nun sürücülerle konuşması

-Çocuklara hediye vermesi

-Yolcu otobüsüne binmesi

-Yolcularla sohbeti ve hediye dağıtması

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,

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Kaynak: DHA