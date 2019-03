Dha Yurt Bülteni -17

POLİS MEMURU, DİNLENME TESİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AKSARAY'da bir dinlenme tesisinde bekleyen polis memuru Yasin Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vucuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Erken, tedavi altına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken'in yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yasin Erken burada ameliyata alındı. Polis memuru Erken'in olay anında izinli olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Erdoğan'dan tarım ve hayvancılıkta 'indirimli elektrik' ve ikinci sondaj gemisi müjdesi (3)

ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerilerin isteği üzerine fotoğraf da çektiren Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar

Kılıçdaroğlu: Biz hiçbir zaman Suriye'de kan aksın istemedik (3)

STRATEJİK DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ciddi bir stratejik dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kriz çıktığında ağustos ayında İstanbul'da bir basın toplantısı yaptım. Krizden nasıl çıkılır diye 13 madde halinde dile getirdik. Devlette liyakat sisteminin olması gerektiğini söyledik, tasarruf edilmesi gerektiğini, kamunun saydam olması gerektiğini, yapılan harcamaların Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledik. Bütün bunları anlattık 13 madde halinde, beklerdim ki iktidar yani ülkeyi yönetenler dönüp şunu söylesinler; teşekkür ederiz iyi öneriler getirdiniz, bizde bunlara bir bakacağız. Öneri getirdiniz ama şu eksiklikler var. Şu eksikliklerinde ifade edilmesi lazım. Ben onu da anlayışla karşılarım. Bu söylediklerinizin hiçbirinin tutarlılığı yok, bu öneriler doğru değil. 3 seçenekli bir yanıt beklerdik hiçbirisi olmadı. Doğrudan doğruya CHP eleştirildi. Vay efendim bunları nasıl söylersiniz? "

TÜRKİYE'NİN ÜRETMESİ LAZIM

Siyasal krizin başlangıcının önerilere kapalı bir siyaset anlayışı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı varsa orada bir demokrasi yoktur zaten. Benim önerimi beğenmeyebilirsiniz. Eksik bulabilir, fazla bulabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama suçlamak insanın aklına gelmez ve doğru değil. O nedenle şimdi biz gittikçe derinleşen bu krizden Türkiye'yi nasıl çıkarabiliriz. Her birimizin tek tek sorumluluğu var baştan bunu söyleyeyim. İşçinin, işverenin, çiftçinin de işsizin de üniversitedeki aydının da, siyasetçinin de var. Hepimizin tek tek sorumluluğu var. Stratejik dönüşüme ihtiyacımız var. Birincisi şu; Türkiye hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundadır. Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundadır. Eğer siz hukukun üstünlüğünü sağlamazsanız can ve mal güvenliğini sağlayamazsınız. Yabancı gelip yatırıp yapacak, can, mal güvenliği yoksa niye yapsın? Şu an yürürlükte olan yasaya göre, hepimizi terörist ilan edip, gözaltına almaları mümkün. Bir de dosyaya gizlilik kararı koyarlar, bizi savunacak avukat neden bunlar tutuklandı onu bile anlayamazlar. Çünkü gizli. Böyle bir hukuk düzeni olmaz. Hukukun üstünlüğü can ve mal güvenliğinin teminatıdır. Yargı bağımsızlığı, hakim vicdanıyla görev ve hukukun üstünlüğüyle karar verecek. Saraya bakacaksa ben karar verirsem nasıl memnun olur diye karar verecekse orada hukukta, yargı da yargıçta yoktur. Bir kişi var ve o kişinin beklentilerine göre hakim karar vermiş olur. Kişinin beklentisine göre karar verilmez ki. Karar yasalara göre, hukukun üstünlüğüne göre verilir. Evrensel hukuka göre verilir. Siz bir kişinin beklentilerine göre karar veriyorsanız hukukun üstünlüğü olmaz. İkinci ayağı ise şu; Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Bugün içinde bulunduğumuz tablo nedir ? İthalat olmazsa üretim olmuyor. Dışardan ham madde gelecek ki Türkiye'de üretim yapalım. Sanayimizin büyük bir kısmı böyle. Tarım, her şey ithalat. Kendi kendine yeten bir Türkiye, ithal etmeden beslenemez hale geldi."

HİTLER ÖRNEĞİ

İnsanoğlunun 3 milyon yılın ardından tekerleği icat ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün her saniyede bir buluş var. ve siz o sürdürülebilirliği sağlamak için sürekli çalışacak, üretecek, düşüneceksiniz. Biz düşünen insanları üniversiteden attık. Hatırlar mısınız? Hitler de üniversitelerden bir çok hocayı attı, hocaların bir kısmı geldi Anadolu ya da Türkiye'ye geldiler üniversitelerde ders verdiler, üniversitelerimiz sınıf atladı. Şimdi bizim üniversitelerimizden bir sürü hocayı attık. Hocalar yurt dışına gidecekler bari o ülkelerde gidelim ders verelim, yurt dışına çıkmaları da yasak. Çalış, çalışmaları da yasak. Ne olacak? Sivil ölüme mahkum edildiler. Bu sürdürülebilirliğin önündeki en ciddi engellerden birisidir. Sosyal devlet anlayışı da gelişiyor. Onu da geliştireceksiniz. Bilim, teknolojideki gelişimi, değişimi izleyeceksiniz, bizim insanımız bunu yapma kapasitesine sahip. Gençlerimiz taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ama siyaset önlerindeki en ciddi engel. İzin vermiyor. Bunları düşüneceğimize ve kendimize güçlü bir yol haritası belirleyeceğimize kısır bir tartışmanın içine çekiliyor Türkiye, ve enerjisini gücünü kaybediyor. İş dünyası, üniversiteler, sokaktaki insanlar karamsar, işsizlik almış başını gidiyor. İnsanlar intihar ediyor, kendisini yakıyor. Ama önümüzde bir duvar var. Bütün bu olayları görmeyen, duymayan bir duvar var. O duvarı yıkmamız lazım. Başka da çaresi yok yani. Eğer bu ülke milli kurtuluş savaşını yaptı ve başarıyı sağladıysa, ekonomide, sosyal yaşamda, bilimde aynı mücadeleyi yapmak zorundayız."

35 MİLYAR DOLAR KİME HARCANDI?

Suriyeliler için 35 milyar dolar harcandığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Suriyelilerin şirket kurmaları ve bunların bizim iş adamlarına göre bazı ayrıcalıkları olmaları, örneğin hiç denetlenmemeleri, vergi ödememeleri, sigorta ödememeleri gibi bazı ayrıcalıkları var. İş dünyasında da değil hastanede de ayrıcalıkları var. Onlar daha iyi tedavi edilirler, hiçbir ücret ödemezler. 35 milyar dolar Suriyelilere ödendiği söyleniyor. Hiç merak ettiniz mi? Kimlere harcandı 35 milyar dolar. Az para değil, 1 milyar dolar olsa anlarım, 10 milyar olsa anlarım, 35 milyar dolar. 35 milyar dolar eğer harcandıysa hepsinin ev bark sahibi olması lazım. Az değil 35 milyar dolar. ya rakamı şişiriyorlar ya bu parayı başka yerde yediler."

HATAY

Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)

'MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ile merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel'in Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçimlere günler kaldığını ve seçimin ülke geleceği için önemli olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakı'yla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip, oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum" dedi.

'HAZİRAN 2019'DA TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRECEKTİR'

Şehir hastanelerinin önemli olduğunu belirten Koca, "Biz sağlıkta 82 milyon vatandaşımıza, adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz. Tekirdağ Şehir Hastanesi de 2019 yılının Haziran ayında tamamlanarak hizmete girecektir. Ben bu seçim bürosunun her iki adayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Koca, akşam yemeğinin ardından Tekirdağ'dan ayrıldı.

RAPÇİ ÇAĞATAY AKMAN: KİTABIMDA KENDİMİ ANLATTIM

BURSA'da video paylaşım sitesi YouTube'de 279 milyon kez tıklanan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' rap şarkısı ile tanınan müzisyen Çağatay Akman, AVM'de 'Nasıl Çağatay Akman oldum' kitabı için imza günü düzenledi.

Bursa'daki AVM'de 'Nasıl Çağatay Akman oldum' kitabı için imza günü düzenleyen Çağatay Akman, internette milyonlarca kez görüntülenen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını söyleyerek mini konser verdi. Çağatay Akman, kendi şarkısının yanı sıra çeşitli şarkıları da seslendirerek, imza gününe katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısının farklı bir versiyonunu da söyleyen Akman, konserini tamamlayarak sahneyi terk etti.

'NASIL ÇAĞATAY AKMAN OLDUM'

Şarkıcı Çağatay Akman'ın verdiği mini konserin ardından yeni çıkardığı 'Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabını alanlar imza kuyruğuna girdi. Kitapları imzalayan Akman, hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Konserden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çağatay Akman," Bursa'ya daha önce geldim, gezdim çok güzel. Bu yeni çıkardığım kitap'ta yani 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' kitabında, kendi hayatımı anlattım nasıl sıfırdan bu noktaya kadar geldiğimi yazdım" dedi.

