Dha Yurt Bülteni -17

Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Masura Yaylası bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Saat 21.30'da düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit uzman çavuş Dinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Dinç'in naaşı cenaze aracına konuldu. Hava muhalefeti nedeniyle şehit Dinç'in cenazesinin karayoluyla Van'a, oradan da uçakla memleketi Giresun'a uğurlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesinin tören alanına getirilmesi

-Törene gelenler

-Saygı duruşu

-Şehidin naaşı

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin naaşının omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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KARAMAN'DA, SARIVELİLER DEVLET HASTANESİ'NİN ÇATISI YANDI

KARAMAN'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin çatı katında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında çıktı. İddiaya göre çatıdaki tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, çatıdaki ısı yalıtım malzemeleri ve rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çatıyı kaplayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve personel ise tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çatının ise tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, yangının müteahhit firma tarafından çatı katında yapılan tadilat sırasında kaynak makinası nedeniyle çıktığını, hasta ve personelin tahliye edildiği, 3 kişinin ise dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi.

'YANGIN KONTROL ALTINDA'

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ise yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devlet Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. 5-6 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çatıda ısı yatılım malzemelerinin olması, havanın soğuk ve rüzgarlı olması alevlerin yükselmesini sağladı. Şu an kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece çatı katı yandı ve tamamen kullanılmaz hale geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çatıdaki alevlerden detay

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber- Kamera : Muammer ŞEN- Ali RIZA ETCİ/ KARAMAN

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Kaynak: DHA