Dha Yurt Bülteni - 17

SAMSUN'DA TAŞKIN RİSKİ OLAN 'DERE' KORKUTTU

SAMSUN'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afanlı Deresi'nde taşkın riski meydana gelirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sağanağın Atakum ilçesinin Alanlı ve Bahçeli mahallelerinde etkili olması nedeniyle Afanlı Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ıslah çalışması da yapılan derenin bir kısmında su seviyesinin yükselmesi, bölgede evleri bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri iş makinalarıyla dere yatağını genişletip, kenarlarına toprak bent çekti. Taşkın riski bulunan bölümde dereye çıkan yollar da emniyet şeridi ile kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su seviyesi yüklen dereden detay

-Bölgeye çekien emniyet şeridi

-Vatandaşlardan ve görevlilerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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KAYSERİ'DE 116 GÖÇMEN YEMEKTEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

KAYSERİ'nin merkez Kocasinan ilçesinde, geri gönderme merkezinde bulunan 116 göçmen, yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gömeç geri gönderme merkezinde meydana gelen olayda, Afganistan, Pakistan ve Iraklı göçmenler, öğle yemeğinde yedikleri domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı keki yedikten bir müddet sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine 116 göçmen, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler taburcu edildikten sonra tekrar geri gönderme merkezine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü

-Göçmenlerden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenlen memleketlerine uğurlandı.

Şehitler için düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. Şırnak 23'ünü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzünlenen törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk Bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Düzünlenen törenin ardından Şehit Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın ise Mersin'e gönderilmek üzere naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı.

Haber: ŞIRNAK,

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Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 29 yaşındaki Oğuzhan Tatar sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabanca ile ateş edilerek sırtından vuruldu. Ağır yaralı olarak bir evin bahçesine sığınan Tatar, burada yaşamını yitirirken, kavga ettiği kişiler kaçtı.

Olay gece saatlerinde, Gebze Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Tatar ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabancalarını ateşledi. Oğuzhan Tatar sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Ağır yaralı olarak olay yerinden uzaklaşıp, bir evin bahçesine sığınan Oğuzhan Tatar kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Oğuzhan Tatar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın ardından kaçan kişilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpıştıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Umut Barlık, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Umut Barlık yönetimindeki 01 AV 430 plakalı otomobil, Abdullah Naci Özdemir yönetimindeki 01 ANC 01 plakalı Özlem Adana firmasına ait yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobili önüne alarak sürükleyen otobüs, yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Barlık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Osmaniye'den Adana'ya gelen ve buradan da Ankara'ya gideceği öğrenilen otobüsün yolcuları, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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