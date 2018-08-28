Dha Yurt Bülteni-17

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ, MAKAMINDA İNTİHAR ETTİ

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

2015 yılında Trabzon'dan Samsun'a atanan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Alagöz'ün 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi geldi. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz'ü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına ateşleyen Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cihan Alagöz'ün mesai arkadaşları olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ATANDI

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz'ün Çorum'da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de uluslararası kuruluşta görev yaptığı öğrenildi. Alagöz'ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015'te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında (FOTO)

-19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu nizamiyesinden detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (3)

'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM'

Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K. (13) ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.

İdris K., Kurban Bayramı tatili için yakın bir köyde oturan akrabalarını ziyaret ettiklerini belirterek olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

"Dodurga köyümüzden Yaylakent beldesine doğru seyir halinde iken çocuğum arabanın bisiklet koyulan yerine binmek için çok ısrar etti. Ben 'Olmaz' dediysem de kızım çok ısrar etti. 8 çocuğum var. Bu nedenden dolayı yol güzergahındaki bir çeşmenin yanına durdum. Kızımın ısrarına dayanamadım. Arka koltukta abileri izledi, aracımın arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum. 15-20 kilometre hızla, yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Böyle bir şey yok. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok.Bana trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesildi. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Yine de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Başka ceza gelirse devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Yaptığım işten pişmanım. Aracımın arkasındaki bisiklet taşıyıcı, çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığını söyledi satıcı firma."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İdris K. ile yanında kızı F.K. ile birlikte görüntüleri

-İdris K., ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ORTA, (Çankırı)

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Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yaptı (2)

TUTUKLANDI

Karaman'da trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28), bıçaklayıp öldüren sağlık personeli Mehmet Sekmen (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Sekmen'in jandarmada verdiği ifadesinde "Trafikte tartıştık, sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Nezarette bütün gece, onu kurtaramadığım için ağladım. Hastaneye gidene kadar müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi" dediği öğrenildi.

Adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Mehmet Sekmen'in ağlayarak jandarma arabasına binmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Mehmet Sekmen'in ağlayarak adliyeden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamare: Muammer SEN/KARAMAN,

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İPE TAKILARAK AYAĞI KIRILAN EBABİLE İLK MÜDAHALE İTFAİYE ERİNDEN

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaçtaki ipe takılarak yaralanan yavru ebabili, itfaiye ekipleri kurtardı. Sol ayağından yaralanan ebabile ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı.

Yenice Mahallesi'nde bir ağaçta çırpınan kuşu görenler İnegöl Belediye İtfaiyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaçta ipe takılan yavru ebabili kurtardı. Sol ayağından yaralandığı belirlenen ebabil, itfaiye merkezine götürüldü. Yaralı ebabile, ilk müdahaleyi ilk yardım eğitimine sahip itfaiye eri yaptı. İlk tedavisi yapılan ebabil, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Ebabilin, iyileştikten sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye erleri görüntü

-Ebabil kuşu

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ-İNEGÖL (Bursa),

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Barınaktaki sokak hayvanları klimalar ile serinliyor

ÇORUM'da 35 derece civarında seyneden hava sıcaklıklarında Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde kalan sokak hayvanları klimalar sayesinde serinliyor.

Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 2007 yılından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyor. 4 yıl önce başlatılan uygulama ile burada bulunan barınaklara klimalar yerleştirildi. Kimalar yazın soğuk hava üfleyip hayvanları serinletirken kışın ise sıcak hava üfleyerek soğuktan koruyor. Yaz döneminde 35 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarından insanlar gibi hayvanlar da olumsuz etkilenirken barınaktaki sokak hayvanları ise klimalar sayesinde sıcaktan etkilenmiyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Hayvanların yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı konteyner barınaklar oluşturduk. Belki bu Türkiye'de ilk ve tektir. Bu barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse oda içerisinde durabiliyor. Bu barınaklar özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor. Barınağımızı isteyen herkes ziyaret edebilir. Barınağımızda tedavileri devam eden kedi ve köpeklerin yanı sıra birçok hayvan da yer alıyor. Bu hayvanlardan sadece kedi ve köpeği sahiplendiriyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 94 köpek sahiplendirdik. Ayrıca yaralanan yaban hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedavisi biten hayvanları yeniden doğal hayatlarına bırakıyoruz. Şuanda barınağımızda tedavileri devam eden yabani kuşların yanı sıra yavru karacalar var. Bu hayvanlarımız sağlığına kavuşur kavuşmaz doğal hayatlarına salıvereceğiz" dedi. Başkan Gül barınakta şuan yaklaşık 300 hayvanın olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barınaktan detay

-Barınaktaki hayvanlardan detay

-Klimadan detay

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT: 286 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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