Dha Yurt Bülteni - 17

Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz (ek)

'BİZDE KOLTUKLAR, MAKAMLAR, PAYELER AMAÇ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Alanı'ndaki programının ardından bir otelde düzenlenen 'İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantıma katıldı. STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, "Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 24 Haziran seçimlerinde Yüzde 69,4 oy oranıyla şahsımı, Cumhurbaşkanlığına layık gören tüm Trabzonlu hemşerilerime ve şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim gibi, bizde koltuklar, makamlar, payeler amaç değil. Makamlar, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır. 24 Haziran'da şahsıma AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına verilen her oy bizim için emanettir. 16 yıldır olduğu gibi İnşallah bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadele de sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Türkiye'nin kalkınması devletimizin güçlenmesi milletimizin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğizö dedi.

'TUZ GÖLÜNDE SALAMURA OLMAKTAN, PAÇAYI SON ANDA KURTARDILAR'

Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlığın var olduğuna işaret eden Erdoğan şunları söyledi:

"Öyle her şey dört dörtlük, yok böyle bir şey. Çile, arkadan Elhamdülillah kolaylık. 'Çileyi çekmeden kolaylık gelsin' Yok öyle bir şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı, büyük bir ferahlamanın kolaylığın ve zaferin müjdecisidir. Gerek devlet yönetiminde gerek siyasi hayatımızda, gerekse milletçe bu topraklarda tarihimiz boyunca pek çok kez Yüce Mevla'nın bu müjdesine mahzar olduk. 1'inci dünya harbinde Avrupa'nın o hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler, Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hizmetini yaşadılar. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal edenler, Tuz Gölü'nde salamura olmaktan, paçayı son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, yoksulluklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkum ederek terbiyeye yeltenenler, merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin önünde duramadı."

'TÜRKİYE'NİN NOTUNU İNDİRECEKMİŞ. İNDİRSEN NE YAZAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ABD'nin yaptırım kararlarıyla ilgili mesajlar da vererek şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi tankla tüfekle, helikopterle, ölüm kusan silahlarla milletimizi esir almaya çalışanlar, milletin cesareti karşısında zelil bir şekilde teslim oldular. Hasılı son bir asırdır, bir çok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Değerli kardeşlerim bugün de benzer teşebbüslere, benzer operasyonlara maruz kalıyoruz. Birileri cüsselerine güvenerek ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla, bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden, hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletlerarası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku, diplomatik kuralları, tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar. Ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. ya bitmiş zaten versen ne olacak. Türkiye'nin notunu indirecekmiş. İndirsen ne yazar. Biz ne durumdayız onu biz gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz hakkındaki tutumu belli kimi basın yayın organlarını, asparagasla yalan yanlış haberlerle besleyerek Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bayburt ve Gümüşhane'de söylediğim gibi bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Şayet bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına varırlardı. Bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğun farkına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı Türkiye'ye tehdit ve şantaj dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi."

SANAYİCİLERE SESLENDİ: BANKALARA SALDIRARAK DÖVİZ ALMA YOLUNA GİTMEYİN

Sanayicilere seslenen ve döviz alınması yoluna gidilmemesi hususunda uyarılarda bulanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihimizi okusalardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi görürlerdi. Bu millet mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle itmiş bir millettir. Bu millet en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermemiş bir millettir. Bu millet her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bu günlere gelmiş bir millettir. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Milletimiz müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir, sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım, bunu da böyle bilesiniz."

'EĞER MİLLİ VE YERLİ DEĞİLSEN BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 15-16 yıl öncesine göre daha dinamik ve güçlü olduğunu belirterek, kimsenin karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, "Trabzonlu kardeşlerim asla yeise, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri, 15-16 yıl öncesinin parametreleriyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş! Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek zorunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak içi ürettin. Şimdi ne yapıyorsun, sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin" diye konuştu.

'BU DELİ GÖMLEĞİNİ HEP BİRLİKTE YIRTIP ATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonların üstesinden milletin dirayeti ve inancıyla geleceklerini belirterek, "Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız" ifadesinde bulundu.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının sonunda, terör örgütlerine asla taviz verilmeyeceğini ve son terörist yakalanana kadar mücadelenin durmayacağını belirterek, şöyle devem etti:

"Gerek Suriye'de, gerek ülkemiz içerisinde terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve beraberliğine halel getirecek bir terör koridorunun etrafımızda örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Başta Pensilvanya'daki melun olmak üzere, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde o faillerin peşini, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar bırakmayacağız. 251 şehidimizin kanını yerde bırakamayız, 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakamayız. Bu alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesaplarını tek tek soracağız. Son FETÖ'cü teröristte adalete teslim edilene, son PKK'lı alçakta etkisiz hale getirilene dek, bize durmak yok. İşte bu gün yine bir tanesi kırmızı bültenle aranan bir terörist olmak üzere 14 tanesini de etkisiz hale getirdik."

Program sonrası Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Uğur AYDIN/ TRABZON,

Piknik dönüşü facia: 1 ölü, 5 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, piknik dönüşü akrabaların bulunduğu araçların yolda birbirlerini sıkıştırması sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, piknik dönüşü konvoy halinde ilerleyen ve akraba oldukları belirtilen 3-4 araçtan Çetin Kara (22) idaresindeki 34 L 6243 plakalı otomobil ile Osman Nuri Ayık idaresindeki 41 VN 394 plakalı hafifi ticari araç birbirlerini sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman Nuri Ayık'ın kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Osman Nuri Ayık olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayı görerek araçlarından inen konvoydaki diğer akrabalar, yakınlarının öldüğünü görünce sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Osman Nuri Ayık'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili konvoyda bulunanların ifadelerine başvururken soruşturma başlattı.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğe altın

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sivas'ta eşi Semiha Yıldırım ile cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın taktı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın (85) Gürün'deki cenaze töreninin ardından helikopterle kent merkezine geldi. Burada bir restorana giderek yemek yiyen Yıldırım, restoran çıkışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, caddede karşılaştığı Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği Mert Gürbüz ile yakından ilgilendi. Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım birlikte birlikte Gürbüz bebeği severek küçük altın hediye etti. TBBB Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Nuri Demirağ Havalimanına giderek, uçakla kentten ayrıldı.

Ovit Yayla Şenlikleri'ni son gün sis bastı

RİZE'nin İkizdere İlçesi'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri sona erdi. Yaylada, sanatçı Altay'ın sahne aldığı sırada etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmedi.

Ekşioğlu Vakfı 20'inci Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri'nin 2'inci gününde, Rize, Erzurum ve Trabzon'dan gelen yaklaşık on bin kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Galipcan Ekşioğlu'nun da izlediği şenliklerde alanda toplanan kalabalık birlikte Türk Bayrağı açtı. Sunuculuğunu Necati Selvitop'un gerçekleştirdiği şenliklerde, Karadenizli sanatçılar Aslıhan Çiçek, Turan Şahin ve Volkan Arslan sahne aldı. Karadenizli sanatçıların konserleri sırasında vatandaşlar el ele dakikalarca horon oynadı. Şenlik alanında yöresel ürünler sergileri de açıldı. Bölgede üretilen ekmek, tereyağı, süt ve süt ürünleri ile el emeği göz nuru işlemeli çorap ve örtüler sergilendi.

YAYLAYI SİS BASTI

Şenlikte sanatçı Altay da sahne aldı. Sevenlerine doyumsuz müzik ziyafeti sunan şarkıcının konseri sırasında Ovit Yaylası bir anda sisle kaplandı. Altay sisle kaplanan ve adeta göz gözü görmeyen yaylada verdiği konser vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Altay, şarkılarına oynayarak eşlik eden kalabalığa 'Durmak yok oynamaya devam' çağrısında bulundu.

BAŞKAN VEKİLİ SÜLEYMAN EKŞİ: KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi, birlik, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, kültürel değerlerin yaşatılması için yaptıkları şenliklerin bölgemizin tanıtıma ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşi, "Cuma günü güneşli bir havada şenliklerimizi başlattık. Bugün de rahmetle yağmurla kapatıyoruz. Gelecek yıl yine şenliklerde buluşmayı diliyorum" dedi.

Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı İbrahim Ekşi de, "Şenliklerde amacımız birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bölgemiz kültürü olan horonu birlikte oynamaktır. Cumhurbaşkanımızı davet etmiştik. Kendisi bana programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını belirterek hemşerilerine selamlarını iletti. Ovit Dağı gibi bizde kendisinin arkasındayız. Gelecek yıllarda şenliklerimiz daha kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şenlikler, Karadenizli sanatçıların türküleri eşliğinde oynanan horonlarla sona erdi.

Küp Şelalerinde 3 kişi boğuldu

ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde gruptan suya giren 6 kişiden Osman Turgut (28), Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut (24), boğularak hayatını kaybetti.

Aladağ'ın 37 kilometre uzağındaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne gezmeye gezen bir gruptan 6 kişi, iddiaya göre serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenen grupdan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine, arama çalışması yapmak için bir helikopter, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda sualtı polisleri, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cesetlerin Osman Turgut, Şevval Korkmaz ve Savaş Turgut'a ait olduğu belirlendi. Cesetlerin çıkartılışı sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Cenazeler, olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cezaevinden izinli çıktı, nakliye aracında ölü bulundu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, park halindeki nakliye aracının kasasında, erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin, cezaevinden izinli çıkan Umut Uslu'ya (23) ait olduğu belirlendi.

Paşabayır Mahallesi'ndeki Yıldırım Sokak'ta, park halinde bulunan 10 ACB 48 plakalı nakliye aracından kötü koku alan mahalle sakinleri, sahibine ulaştı. Uzun süredir kullanmadığı kamyonetin başına gelen ve kasasını açan sahibi, çürümeye başlayan erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese polis ekipleri geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Parmak izi alan polis ekipleri, erkek cesedinin, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Umut Uslu'ya ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bindiği bisikletin demiri bacaklarının arasına saplandı

GAZİANTEP'te Berat K.'nın (4), bacaklarının arasına saplanan bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri hastanede operasyonla çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Pir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri, bilinmeyen nedenle Berat K.'nın bacaklarının arasına saplandı. Çevredeki vatandaşların çabası sonuç vermeyince durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat K.'nın bacaklarının arasındaki demir operasyonla çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen klasik otomobil etkinliğine 70'in üzerinde klasik otomobil tutkunu katıldı. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medya kurulan 'TR Classic Cars' grubunun üyeleri Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen klasik otomobil tutkunları bir araya gelerek hem tanıştı, hem de araçlarını sergiledi. Atatürk Meydanı'nda toplanan 70'i aşkın klasik otomobil tutkunu araçlarını tanıttı. En eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model olan otomobiller vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlarda otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 'TR Classic Cars' grubunun kurucusu Ozan Aydın, amaçlarının klasik otomobil tutkunlarını tanıştırmak ve birlikte etkinlik düzenlemek olduğunu belirterek, "Amacımız, 12 Ağustos Pazar günü Bodrum Yarımadası'nda bulunan tüm klasik otomobilleri ve sahiplerini bir araya getirmekti. Bu organizasyon için yaklaşık 3 ay sürecimiz vardı. 3 ay içerisinde burada bulunan araçların hepsinin sahiplerine ulaşarak organizasyona davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar geldiler. Bodrum'un yanı sıra İzmir, Çanakkale, Antalya ve Ankara'dan gelen araçlar da var. Yaklaşık 70 araç katıldı. Türk otomobiller ve el yapımı araçların yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da klasik otomobilleri burada sergilendi. Amacımız Bodrum

Yarımadası'nda bulunan klasik otomobil severleri bir araya getirip tanıştırmak, onları kaynaştırmak. Arkadaşlık beraberlik dostluk çerçevesinde bu organizasyonu düzenledik. Beklediğimizin üzerinde güzel bir organizasyon oldu. Güzel araçlar katıldı. Hepsi birer

antika. En yaşlı aracımız 1951 model, en yeni aracımızda 1975 model. Organizasyona katılan tüm klasik otomobil sahiplerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu organizasyonları gelecek yıl festival haline getirerek ve daha da büyüterek devamını getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Etkinlikte Onur Kuruçaylı'nın otomobili 'En gözde araç' seçildi.

Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

KUZEY Irak'tan geldikleri Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Teröristlerden birinin sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirtildi.

Tunceli Valiliği, Irak'tan yurda gelerek eylem hazırlığnda olduğu belirlenen ve düzenlenen hava destekli operasyonla ektisiz hale getirilen 10 terörist ile ilgili açıklama yaptı. teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:

"11.08.2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 25 yıldır bölücü terör örgütü dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu terör arananlar kırmızı listede bulunan Atakan-Mahir (K) İbrahim Çoban'ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden çalışmalarda; 4 adet M-16 piyade tüfeği, 16 adet M-16 şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 9 adet el bombası, 968 adet M-16 mühimmatı, 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet kütüklük, 1 adet el telsizi, 2 adet ateşleme düzeneği, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme kumandası, 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz dürbünü, 5 adet sırt çantası, 49 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP yapımında kullanılan düzenek, 4 adet şemsiye, 2 adet el feneri, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖRGÜTÜN SÖZDE ERZURUM EYALET SORUMLUSU

Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirtildi.

