Dha Yurt Bülteni - 17

ÇAVUŞOĞLU: KİMSE TÜRKİYE'DEN BASKIYLA, YAPTIRIMLA NETİCE ALAMAZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan sorunlara değinerek, "Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı. Alanya Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Bakan Çavuşoğlu'na Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer eşlik etti.

'SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma şansı bulduğunu fakat Alanyalı hemşerilerine hitap edemediğini söyledi. Çavuşoğlu, seçim sonrası Alanya'ya uğrayamadığını, o yüzden ilk fırsatta gelerek hemşerilerine teşekkür etmek istediğini aktardı. Ülkelerin birbirine olan tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Herkes kendi vatandaşından dolayı başka ülkeyle kavga etmeye çalışırsa o zaman bizim bazı ülkelere savaş açmamız lazım. İşte biz bu anlayışları değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de farklı ülkelerin vatandaşları da suça karışıyor. Öyle veya böyle bazıları da ajan. Hele ki gazetecileri ajan olarak gönderiyorlar. Yakalandığı zaman da 'Gazeteciler içeriye atıldı' diye baskı yaparak kurtarmaya çalışıyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi, annesinden yeni doğan bebek gibi tertemiz suçsuz. Ama hukuk vardır, yasa vardır" diye konuştu.

'KİMSE TÜRKİYE'DEN BASKIYLA, YAPTIRIMLA NETİCE ALAMAZ'

ABD ile yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, ilişkilerde kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Esasen daha önce de ilişkilerimizin kopmaya geldiği süreç vardı. Amerika'nın FETÖ'ye sahip çıkması, Amerika'da yaşaması. Benim düşmanıma silah veriyor. Ama sonra daha önceki Dışişleri Bakanının gelmesi, kendisi değiştikten sonra yeni gelen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile sürdürdüğümüz süreç ve yol haritası konsolosluk işleriyle götürecek bir çalışma grubu, bir de PKK'ya yönelik Irak'ta atabileceğimiz adımların yol haritası. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Zaten çalışma grubunun da amacı bu. Şimdi ise Rahip Andrew Brunson için 'Yok bizim vatandaşımız suçsuz.' Biz rahip Andrew Brunson'un, ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar tutuklandığını da bilmiyorduk. Bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim kişiden ne çıkarımız olacak. Şimdi son zamanlarda atılan adımlar. Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız, o zaman oturalım sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz. Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla olmaz. Tehdit diliyle nereye varacaksın. Türk milleti tehdide boyun eğer mi?"

'ABD'NİN POZİTİF GÜNDEME İHTİYACI VAR'

Sorunların eşit şartlarda düzenlenecek müzakerelerle çözülebileceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye biz söz var bizde. Sonuçta şimdi ne oldu. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur'daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var. Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika'nın pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan genel görüntü

-Bakan Çavuşoğlu konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

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CHP'Lİ EROL: ŞAROĞLU'NUN DURUMU İYİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beyninde oluşan pıhtılaşma nedeniyle beyin felci geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere bilgi veren Erol, "Milletvekilimiz Şaroğlu, dün yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Tunceli'den Elazığ'a helikopter ile sevk edildi. Kardeşi Erdal Şaroğlu ve il başkanımız süreci yakından takip etti. İlk önce duyarlılık gösteren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimine ve doktorlara teşekkür ediyorum. Tunceli valimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Fırat Üniversitesi rektörümüze de teşekkür ediyorum. Şaroğlu'nun hayati bir tehlikesi yok. Ciddi bir problemi yok. Sadece doktorlar belli bir süre gözetim altında tutacaklar. Sevincimiz hayati tehlikesinin olmamasıdır. Kalıcı bir rahatsızlığı yok. Genel Başkanımızı da arayarak, milletvekilimizin sağlık durumu hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürsel Erol'un konuşması

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -

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Afyonkarahisar'da midibüs takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da Medine Kardeş'in kullandığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüsü Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken takla atan minibüs yan yatarak durdu.

Kazada sürücü Medine Kardeş ile araçtaki Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşan,Tuğba Çokşan ve Cemile Çokşan yaralanırken, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşan yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşan'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşan'ın cenazesi incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayı haber alarak gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik bir süre kontrolü şekilde verildi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi nedeniyle güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Polis ve jandarma ekipleri sık sık vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki 112 ekibinden detay

-Olay yerinden detay

-Jandarma vatandaşları uzaklaştırırken detay

-Kaza yapan araçtan detay

-Kaza yerindeki emniyet ekiplerinden detay

-112 ekipleri vatandaşlara olay yerinden uzaklaşmasını söylerken detay

-Yakınlarından detay

-AFAD aracı ve ekiplerinden detay

-Yoldan geçen diğer araçlardan detay

-Devrilen aydınlatma direğinden detay

-Olay yerindeki güvenlik önlemlerinden detay

-Araçların kontrollü geçmesine izin verilmesinden detay

-Ekiplerin çalışmasını izleyen vatandaşlardan detay

-Jandarma arabası güvenlik şeridi için kullanılırken detay

-Yoldan detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

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DEMET AKALIN, UÇAKTAKİ BİR YOLCUNUN "ÇANTAMDA BOMBA VAR" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

ADANA'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine konser vermek için giden Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. Akalın, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Mersin'de verdiği konserin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek için Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. İsmi öğrenilemeyen yolcunun, doktor olduğun belirten Akalın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şahsın, polislere, şaka yaptığı belirterek uçaktan indiğini belirten Akalın, uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde kalktığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demet Akalı'nın telefon kamerasından detaylar

Haber: ADANA,

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ARTVİN'DE '9'UNCU ULUSLARARASI TULUM VE MÜZİK FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

ARTVİN'de, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'nde tulum, gayda ve türlerinin çalındığı 9 ülkenin dans toplulukları bir araya geldi.

Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Atapark önünde başlayan 9'uncu Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kamerun, Çeçenistan, İskoçya ve Rusya ve Osetya Özerk Cumhuriyeti'nden 500 kişilik halk dansları toplulukları katıldı. Festivale Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un yanı sıra çok sayıda Artvinli eşlik etti. Tulum ve gayda çalarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden valilik önüne yürüyen dans toplulukları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte halk dansları ekipleri gösteriler sundu.

Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Organizatörü Erdoğan Cineviz, kültür buluşmasına ev sahipliği yapıldığını belirterek, "500 yıllık bir geleneğin yaşatılması var. Tulum ve türevleri olan gaydaların bir araya getirip, tulum çalan ülkeleri, Kafkas dansı yapan grupları ilimizi bölgemize Karadeniz kültürüne getirip böyle bir proje hazırladık. Tulumun çalınması için projemize destek veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Festival organizatörü Hakan Güven de, "9 yıldır Artvin'e gelmekten gurur duyuyoruz. Aralıksız Artvin bize her zaman destek verdi. Bu tur organizasyonlar devlet destekli, halk destekli olduğunda hedeflenen yere gelmiş oluyor. Bizde Artvin'de her zaman bu desteği bulduk kendilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kortej yürüyüşü detayları

Halk dansları detayları

Organizasyon ekibinin açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA