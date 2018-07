Dha Yurt Bülteni-17

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (EK)

BİRCAN ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Iğdır Devlet Hastanesinden 112 Acil Servis'e ait ambulansla alınan Milletvekili Erdin Bircan, Şehit Bülent Aydın Havalimanına götürüldü. Bircan burada Sağlık Bakanlığı tarafaından gönderilen ambulans uçağa konularak Ankara'ya götürüldü. İbni Sina Hastanesine tedavi altına alınacak olan Bircan'ın havalimanına götürülüşünde Vali vekili Kemal Duru ve vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, Başhekim Raşit İlhan ve İl Sağlık Müdür vekili Taner Başaran da eşlik etti

IĞDIR/DHA

'PANORAMA 1326 BURSA PANORAMİK MÜZE' AÇILIŞA HAZIR

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan, 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze' tamamlandı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın, beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunun anlatıldığı müzeyi açılış öncesi gezdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 15 Eylül 2015'te temeli atılan ve dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğu belirtilen 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze'de inceleme yaptı. Müze, ana tema canlandırma salonu, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerden oluşuyor. Bina, ekolojik mimarlık anlayışında ve enerji verimliliği ilkesine göre 'yeşil bina' formunda inşa edildi. 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününün resmedildiği panoramik müze, Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatacak. Müzede, Bursa'ya meftun 6 Osmanlı padişahını ve onların zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 tablo bulunuyor. Bilimsel belge niteliğindeki müzeyi, yılda, 50 bini öğrenci olmak üzere 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI: KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı, kent dışına taşıyacak müzenin açılışına az bir süre kaldığını söyledi. Başkan Dündar, proje ile 1326 Bursa'sını resmederken Bursa'ya bir anıt eser kazandırmayı planladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Bursa'da yeni bir mimari eser, yeni bir silüet ortaya çıktı. Bununla birlikte bölgenin gelişimine, dönüşüme ve turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya çıkacak. Türkiye'de 'İstanbul Fetih 1453'ten sonra Bursa'da ikincisi yapılmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda da tam panorama olarak dünyanın en büyüğü konumundadır. 42 metre yarıçapındaki kubbesiyle en büyük kubbeye sahip. Mimari çizim olarak belki kolay ama mühendislik olarak bunu uygulaması çok zor bir projedir. Bununla birlikte bizler de ilkleri denedik ve başardık. Burası sadece panorama müzesi değil, aynı zamanda kültür merkezi olacak. Birçok aktivitenin yapılacağı, Bursa'nın tanıtılacağı bir yer olacak. Bugün de İlber Ortaylı hocamız burayı ziyaret etti ve bizlerin misafiri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yorumları ve onun gözünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi büyük önem arz ediyor."

ORTAYLI: İSTANBUL'A GÖRE BURASI DAHA GENİŞ

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise müzenin kubbesine dikkat çekerek, "Burası çok geniş bir kubbe. Bir daha aynı bina tekrarlanır mı başka yerde, bilmiyorum. İstanbul'a nazaran burası daha geniş ve aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada anlattığı bir savaş değil, barış ile Bursa'nın ele geçmesidir. Bırakın 1920'li yılları, 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa bugün artık yok. Bunu bu müzede öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu girişimini, yapılaşmasını faydalı buluyorum" diye konuştu.

Adıyaman'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Kızılcapınar köyü yakınlarında tarladan dönen Tayyip Figen yönetimindeki 02 AJ 122 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Tayyip Figen, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Figen, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Figen'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Su dolan alt geçitte mahsur kalan sürücünün kurtarılma anını canlı yayınladılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çevrede toplananlar kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış sırasında bir kişinin fırçayla aracını silmesi ise görenleri şaşırttı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı.

KURATILMA ANINI CANLI YAYINLADILAR

Suyla dolan Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçitte ise bir sürücü, hafif ticari aracıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücüyü suya gömülen aracından alarak, kıyıya çıkardı. Araç ise traktör yardımıyla kenara çekildi. Sürücünün kurtarılması sırasında alt geçidin başında toplananlar itfaiyenin kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

Söndürülmeyen sigara yangına neden oldu

GAZİANTEP'te, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sigara nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında evdeki 4 kişi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında 8 Şubat Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; İş çıkışı eve gelen fabrika işçisi Yasin Can, eşi ve 2 çocuğunun olmadığı sırada iddiaya göre sigara yakarak yatağa uzandı. Bir süre sonra uyuya kalan Can'ın söndürmediği sigara evde yangın çıkmasına neden oldu. Evden yükselen dumanları gören komşuları kapıyı çalarak Can'ı uyarmaya çalıştı. Can, tüm çabalara rağmen kapıyı açmayınca komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye kısa sürede bütün evi saran yangına müdahale ederken, kapıyı kırarak içerideki Yasin Can'ı kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen Can ile 3 komşusu ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, dumandan etkilenenler ise olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yasin Can'ın kullanılmaz hale gelen evi 1 ay önce kredi çekerek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İZMİT'TE hareket halindeyken bir anda motorundan dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.

Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Esentepe Sokak üzerinde meydana geldi. Binali Sönüksün idaresindeki 41 EL 036 plakalı otomobilin motor kaputundan bir anda duman çıkmaya başladı. Hemen aracı durdurarak aşağı inen sürücü Sönüksün'ün müdahale etmesine fırsat kalmadan otomobil alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.

