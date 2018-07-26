Dha Yurt Bülteni 17

AVUKAT, TAKLA ATAN OTOMOBİLİNDEN SAVRULUP BALKON SAÇAĞINA UÇTU

ZONGULDAK'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü. Yaralanan Seden Saka'ya sağlık ekipleri saçağın üzerinde müdahalede bulundu. Saka'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Zonguldak'a giden avukat Seden Saka yönetimindeki 67 ZT 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki evin balkonun altındaki saçağa düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu.

SÜRÜCÜYÜ BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR

Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yanında seyir halinde olan Seden Saka'nın otomobilinin, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç kamerasından kaza anı

Fotoğraflar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak sele dönüştü, araçlar suya gömülürken, evleri su bastı.

Zaman zaman şiddetini artırarak bir saat süren sağanak yağış nedeniyle İnegöl'ün cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Su dolu sokaklara ve altgeçitlere giren araçlar adeta suya gömülünce vatandaşlar zorlukla canını kurtardı. Bazı sürücüler boğulmaktan son anda kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç ve sürücülerin görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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OTOMOBİLİNE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbarda bulunuldu.

Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı bir otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek sürüklendi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Köpeğin sürüklenmesinden görüntü

Haber: Sedat ÜNAL/ SEYDİKEMER (Muğla),

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TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde inşaat halindeki bir binaya su borusu tesisatı döşemek için açılan çukura giren 2 işçi, bir anda kayan toprağın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ayağı, diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın su tesisatı bağlanması için açılan çukura giren 57 yaşındaki Korkmaz Saltaş ve Suriye uyruklu 38 yaşındaki Cemal Eraskuri bir anda kayan toprağın altında kaldı. Olayı görenler hemen 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ve iş makinesi yardımıyla göçüğe saplanan işçiler kurtarıldı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Korkmaz Saltaş Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemal Eraskuri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yapılan muayene sonucu göçük altından çıkarılan şahıslardan birinin kolunun diğerinin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İnşaat ve açılan çukur

Çukuru açan iş makinesi ve kurtarma çalışmaları sırasında çıkarılan toprak

2 kişinin toprak kayması sonucu içinde kaldığı çukur

Görgü tanığı olayı anlatıyor

Toprağın altında kalan şahıslardan birine ait ayakkabı ve çorapları

HABER-KAMERA: EROL POLAT-DARICA-DHA

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Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde yaklaşık 300 metre boyunca polis tarafından kontrollü olarak tek şeritten verildiği belirtildi.

EDİRNE