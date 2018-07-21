Dha Yurt Bülteni 17

NAZİLLİ'DE KOCA DEHŞETİ: 5 ÖLÜ, 4 YARALI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine giden Mustafa D., pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Mustafa D. ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Mustafa D., eşinin ailesinin evine gitti. Mustafa D., o sırada evin bahçesinde yemek yiyen ailenin üzerine, yanında getirdiği 2 adet pompalı tüfek ile ateş açtı. Olaydan sonra geldiği otomobil ile kaçan Mustafa D., kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı incelemede Birol Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan Mehmet Kahya ve Filiz Kahya ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa D.'nin eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran ile akrabaları Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın yaşandığı ev

Saldırı sonrası yerde yatanlara müdahale eden sağlık ekipleri

Bahçede şok geçiren vatandaşlar

Ambulanslar

Polisin güvenlik önlemleri

Hastane acil servisi önü

genel ve detay

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

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AFYONKARAHİSAR'A İZNE GELEN UZMAN ÇAVUŞ İNTİHAR ETTİ

ADANA İncirlik Üssün'de görevli uzman çavuş Cemalettin K. (25), izinli geldiği memleketi Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle çenesinin altına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 20.30 sıralarından Afyonkarahisar merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş Cemalettin K. (25), yıllık iznini kullanmak için geçen hafta Afyonkarahisar'daki ailesinin yanına geldi. Evli ve bir çocuk babası Cemalettin K., akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle babasına ait pompalı tüfekle çenesinin altına ateş ederek intihar etti. Cemalettin K.'yı kanlan içinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Cemalettin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözyaşı döken ve sinir krizleri geçiren Cemalettin K.'nın yakınları ve komşuları, sağlık ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Fenalaşan bazı aile fertleri ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Cemalettin K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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HURDACI CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı (43), sokakta tartışma üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü, saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Keşan'da hurda alım-satımı ile geri dönüşümü işi yapan evli ve 3 çocuk babası Osman Kara, işyerinden hurda çaldığını iddia ettiği hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Pirinçustası cebinden çıkarttığı bıçakla Osman Kara'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Kara, kanlar içerisinde yere yığılırken, Pirinçustası ise olay yerinden kaçtı.

Osman Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Osman Kara'nın otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, Keşan Hacı Mümine Özkaya Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının polis eşliğinden sağlık kontrolüne getirilmesi

-Zanlının ekip otosuna bindirilmesi

-Ekip aracının hastaneden ayrılması

-Keşan Devlet Hastanesi dış genel görüntü

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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