Dha Yurt Bülteni-17

Tren kazasında ölen, küçük Mavinur'un tabutuna gelinlik konuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte hayatını kaybeden Mavinur Tiflizden(7) memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan küçük kızının başında ağlamamak için kendisini zor tutan baba Gökhan Tiflizden, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" diye sayıkladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde oturan Gökhan ve Merve Tiflizden, çiftinin iki çocuğundan biri olan Mavinur Tiflizden, önceki gün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gitmek için anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte trene bindi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında anneannesi Ayşe Başaran ile torunu Mavinur Tiflizden hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne getirilen küçük kızın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından Mescit Camii'ne getirildi. Tabutuna kazadan 2 gün önce olan bir düğünde giydiği gelinliğe benzeyen elbisesi konuldu.

Menderes İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi olan Mavinur Tiflizden'in babası Gökhan Tiflizden, küçük kızının tabutu başına gelerek, "Kızım ben ağladığımda çok üzülürdü, ağlamayacağım güzel kızım. Keşke senin yerine ben ölseydim" diye sayıkladı. Gökhan Tiflizden'in ablası Ebru ve diğer yakınları da küçük Mavinur'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk de katılarak ailesine başsağlığı diledi. Küçük Mavinur, kılınan cenaze namazının ardından Uzunköprü Eski Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Anne Merve Tiflizden ise rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadı. Merve'nin berlikte hayatını kaybettiği anneannesi Ayşe Başaran dün toprağa verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin getirilmesi

-Tabutun üzerine serilen gelinlik benzeri elbise

-Ailesi ve yakınlarının ağlaması

-Baba Gökhan Tiflizden'in tabut başında sayıklaması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun araca taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-İdris TİFTİKCİ/UZUNKÖPRÜ(Edirne),-

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Park kavgasında 1 kişinin ölümüne neden olan polis ile eşi adliyede (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun'da araç parkı nedeniyle tartıştığı polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Rasim Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah için Büyük Cami'de ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Törende Rasim Sabah'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sabah'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Kombi hırsızı tesisat ustaları yakalandı

KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K.(39) ve E.N,(25) yakalandı.

100. Yıl Mahallesi'nde son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler ise 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

-Çalınan kombilerin resimleri

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI

ADIYAMAN yakınlarındaki Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Çok sayıda ağacın tutuştuğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, öğleden sonra Karadağ ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 6 yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği ve iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler, kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ormanlık alan

İtfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri

Alevlerin yayılması ve çam ağaçlarının yanması

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ve Orman Müdürlüğü açları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Tekirdağ'da sahte içki imalathanesine polis baskını

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki üretimi yapılan imalathaneye polis tarafından operasyon düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince takibe alınan ve sahte içki imal etiği belirlenen N.G.'nin ev, iş yeri ve depo olarak kullandığı yerlere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 7 litre etil alkol, 15 litre boğma rakı, 4 litre yapma viski, değişik marka ve boyutlarda 119 litre gümrük kaçağı yapma içki, 383 adet bandrolsüz boş şişe, sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ile sahte içkilerin şişelenme süreçlerinde kullanıldığı değerlendirilen teçhizatlar, sahte etiketler ile bandroller ele geçirildi. Polis ekipleri sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 33 bin 860 lira nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan N.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahte içkiler polis kamerasından

-Polisin yakalanan içkileri anlatması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Boşanmak isteyen eşine adliye önünde otomobiliyle çarpan koca ağır cezada yargılanacak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) adliye önünde otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan Ayhan Ö.'nün yargılanmasına başlanırken, dava asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine alındı.

Olay, 8 Haziran günü Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayhan Ö., hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Bugün, Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ayhan Ö., boşanma davaları süren eşi Yasemin Ö. ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, toplanan delilleri gerekçe göstererek 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarının oluşabileceğini kanaat getirerek dosyayı Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ayhan Ö.'nün yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde devam edilecek.

KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ

Zonguldak Ereğli Kadın Platformu adliye önünde açıklamada bulundu. Platform sözcüsü avukat Mine Yılmaz davanın takipçisi olacaklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Adaletin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli, kaç kadın işkence görmeli? Kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Buradan kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Öldürülmek istemiyoruz. Hükümet bu katliamları durdurmak için daha ne bekliyor? Kağıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil, acil önlemler istiyoruz. Biz kadınların talepleri oldukça açık ve nettir. Öldürülmeden önce ve gerçek koruma istiyoruz. Şiddet görmek kadının tarihsel kaderi değildir. Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulacağı güne kadar, Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV Görüntülerde

Yaralı Yasemin Özdemir'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

Çevredekilerin sürücünün bilerek çarptığını söylemesi

Yaralının ambulansa alınması

Görgü şahidinin çocuk teslimi için çiftin adliye binasına geldiğini söylemesi

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Adliyeden görüntü

Kadın platformu üyelerinin toplanması

Avukat Mine Yılmaz'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ Zonguldak

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GÖLBAŞI'NDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi.

Çağdaşkent yol ayrımında Bahri Kaplan idaresindeki 02 ER 377 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahri Kaplan ile yanında bulunan Memet Kaplan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Memet Kaplan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yaralılar otomobilden çıkartılması

Yaralılar ambulanslara alınması

Ambulansın ayrılması

Kazaya karışan otomobil

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN

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