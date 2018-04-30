Dha Yurt Bülteni-17

Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı

TUNCELİ'nin Pülümür vadisinde operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte 3 asker yaralanırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi.

Haber: TUNCELİ,

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Cizre'de tüp patladı, 1 ölü 9 yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Cizre'ye 10 kilometre mesafede bulunan Katran köyündeki iki katlı bir evde, bugün saat 21.00 sıralarında tüp patladı. Patlamanın duyulması üzerine Katran köyüne çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 5'i çocuk olan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 7 yaralının vücudunda 2'nci derecede yanııklar oluştuğu öğrenildi. Patlamada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılırken, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Adıyaman'da Berat Kandili'nde camiler doldu

ADIYAMAN'da, Berat Kandili nedeniyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Kılınan namazın ardından camilerde Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışında ise lokum dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camilerden görüntü

Vatandaşların dua etmesi

Vatandaşların camiden ayrılması

Mevlit okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Amasya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

AMASYA'da direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza bu akşam Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yampaş kavşağı istikametinden AVM istikametine seyir halindeki Özcan Şentürk (23) yönetimindeki 05 AN 478 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Acar Caddesi Menü Dede Mezarlığı yanında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızla giden otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Kaza sonrası araç içerisine sıkışan sürücü Şentürk'ü yoldan geçen otomobillerden inen vatandaşlar çıkardı.

Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tek taraflı meydana gelen kazada kaldırımdan o dakikada kimsenin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaldırım üzerine takla atan araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -

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-Kaza yerinden detay

-Polis ve ambulans detay

-Vatandaşlardan detay

-Aracın çekici ile kaldırılması detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır

Burak EMEK/DİYARBAKIR, - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Başbakan Binali Yıldırım'ın vergi ve prim affı açıklamasını eleştirerek, "Son 6 yılda vergi affı ülkeye getirildi, bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Diyarbakır'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlediği toplantıya katıldı. Merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Temelli, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı vergi ve prim affını değerlendirerek, "Bu vergi affının ülke ekonomisine getirdiği maliyet milyarlarca dolardır. Bütçe açığı çok hızla artıyor. Hazine hızla borçlanıyor ve bu borçlanma karşılığında giderek faizler yükseliyor, şirketler de dış borca sürüklendiğinden dolayı kur yükseliyor. Bu tekçi anlayış ve partili Cumhurbaşkanı sürekli faiz ve kur lobisinden bahsediyor. İktisadi gerçekler başka şey, iktidar başka şeyler söylüyor. İktidar, iktisadi gerçekleri ciddiye almadığı için ekonomi her gün çok daha büyük bir krize sürekleniyor. Şimdi bir kez daha esnafa vergi affı getireceği söyleniyor. Bugün ülkede sadece KOBİ'lerin vergi borcu 22 milyar lira. Esnafın içinde bulunduğu durum çok net bir şekilde ortada. İktidar bir kez daha vergi affı ya da yapılandırması adı altında bir seçim rüşveti uygulayarak, ekonomiyi çok daha ciddi krize sürükleyecek yola girmiştir" diye konuştu.

4 MAYIS'TA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı adaylarının, Türkiye adayı olarak belirlenmesi için bütün çalışmalarda bir havuz oluşturduklarını dile getiren Temelli, "Aday önerileri aldık. Bu aday önerileri üzerinden de 4 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız. Gelen önerilerde ve çeşitli görüşlerde Selahattin Demirtaş'ın adı öndedir. Demirtaş'ın adının öne çıkması aslında kimseyi de şaşırtmamalıdır. Çünkü Demirtaş, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aslında Türkiye'nin adayı olarak çıkmıştı, bugün de Türkiye'nin adayı olarak çıkacaktır. Umudumuz bu şekildedir. Çünkü biz 2014'te yeni yaşamı anlatırken, aslında toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelmesini ve demokratik bir Cumhuriyet ile hukukun üstünlüğünü yani yargı bağımsızlığını anlattık. Fakat maalesef bugün Demirtaş'ın yargılandığı davada bırakın hukuk ve adaleti, orada bir mahkeme salonu bile yoktu. Bürokratik bir işlem gerçekleşiyor. Sarayın talimatıyla sözde bir yargılama süreci gerçekleşiyor. Buna ne kadar yargılama denirse dolaysıyla orada alınacak karar bizim için yok hükmündedir. Bizim adayımız mahkemelerin bu uydurma ve FETÖ'cü savcıların hazırladığı fezlekelere göre kararını vermeyecektir. Burada sizlerin tercihleriyle Türkiye'nin her yerindeki tercihlere göre kararını verecektir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Toplantı yapılan açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü dökümü:

-Partililer

-Parti logosu

-Katılımcılar

-Eş Genel Başkan Sezai Temelli

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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