Dha Yurt Bülteni -17

STADYUM OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadınlardan birinin Şüpheli Fevzi A.'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Fevzi A., arkadaşı Yaşar Telli'nin dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kız kardeşi Sevgi A.'nın içinde olduğu park halindeki 06 BG 386 plakalı otomobilin yanına geldi. Burada arkadaşı Yaşar Telli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Fevzi A., belindeki tabancayı çıkartarak Yaşar Telli onun dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kendi kız kardeşi Sevgi A.'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşar Telli, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Fevzi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı taşıyan ambulans

-Polisin incelemesi

-Suç aleti tabanca

-Yaralının ambulansa alınması

-Detaylar

Haber: Hasan DÖNMEZ Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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TAKLA ATAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

KARABÜK'te, korkuluklara çarpıp takla atan kamyonetin sürücüsü Yunus Yüzbaşılar (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Beşbinevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yunus Yüzbaşılar yönetimindeki 78 AC 927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarpıp takla attı. Araçtan fırlayan Yunus Yüşbaşılar ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Yüzbaşılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyonetten görüntü

-Polisin meraklı vatandaşları uzaklaştırması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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DEVRİLEN KAMYONETİ KALDIRIP, GİTTİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, çevredekilerin yardımıyla aracını kaldırıp yoluna devam etti.

Kaza akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kayhan Arslan (28) idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet, sürücüsünün iddiasına göre bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi. Yardıma koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acil servise haber verdi. Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, "Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten" dedi. Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Sürücü Kayhan Arslan'a yardımcı olmak isteyen vatandaşlar

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Kayhan Arslan'ın tedaviyi kabul etmediğini söylemesi

Kayhan Arslan'ın kamyoneti vatandaşlarla birlikte düzeltmesi

Araca binen sürücünün kaza yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),

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