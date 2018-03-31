Dha Yurt Bülteni-17

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

GAZİANTEP'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adana otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yapmak isterken çarpıştı. Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yari

Polis ekipleri

Kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Sağlık Bakanı Demircan'dan Ege Üniversitesi'ne ziyaret

İZMİR'e gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve akademik kadro ile buluştu. Üniversitelerin sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bakan Demircan, bilgi üreten bir toplum olabilmek için üniversitelere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile bir araya geldi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Tuncay Göksel ve çok sayıda akademisyenin de katıldığı toplantıda üniversite ile ilgili kısa bir sunum yapıldı. Ege Üniversitesi'nin 63 yıllık bir üniversite olduğunu anlatan Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık alanında eğitim, öğretim ve araştırma yaptıklarını belirterek, Tıp Fakültesi'nin açılışından itibaren 15 bin doktorun mezun olduğunu söyledi. 2 bin 100 yatak ile Türkiye'nin en fazla yatak sayısına sahip hastanesi olduklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Organ nakli konusunda önemli başarı hikayelerimiz var. Akademik performansta, yeni açıklanan verilere göre Türkiye 3'üncüsü olduk. Doktorlarımız ciddi hizmet veriyor. Sorunlar var ama özel desteklerle performansımızı sadece Türkiye'ye değil Balkanlar'a Avrupa'ya ve tüm dünyaya açabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

BİLGİ ÜRETİMİNİN ÖNEMİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaklaşık 5 ay önce yapmak istediği ziyaretin iki ay geciktiğini söyleyerek, İzmir'de bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Üniversitelerin çok önemli olduğunu ve sorunları çözmek için göreve geldiklerini anlatan Demircan, "Ege Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri ve yoğun bir tecrübe ile birikime sahip. Türkiye'nin dördüncü üniversitesindeyiz. Ama üniversitelerin çokluğunun yanında kalitesiyle de övünmeliyiz. Bu coğrafyada yaşanan sıkıntılara bakıldığında bilgi üreten bir toplum haline gelmenin önemi daha da artıyor. Bilgi üreten bir toplum olursak hem onurlu biçimde yaşar hem de insanlığa olumlu katkı sağlarız. Bunun yolu da bilim yuvası üniversitelere gereken önemi vermekten geçiyor. Üniversitelerin yerine getireceği görevin önemini hükümet olarak biliyor ve üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Sorunları çözeriz. Çözülmeyecek sorun yoktur" diye konuştu.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Ahmet Demircan, daha sonra İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve hastane çalışanları eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde inceleme gezisi yaptı. Yanık Merkezi, ameliyathaneler ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret eden Demircan daha sonra havayoluyla kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne gelişi

Bakan Demircan'ın EÜ Rektörü Necdet Budak'ı makamında ziyareti

Bakan Demircan'ın EÜ Senatosunda akademisyenlerle buluşması

EÜ Rektörü Budak'ın konuşması

Bakan Demircan'ın konuşması

Bakan Demircan ile beraberindekilerin EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathanesi ile yanık ünitesinde yaptığı incelemeler

EÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel'in çalışmalarla ilgili bilgi vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nevra Uçkaç - Kamera: İZMİR/ DHA)

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Bakan Yardımcısı Ersoy: Tarih olmuş acıların bir daha yaşanmaması için mücadelemiz sürüyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bitlis'in güzel günler yaşadığını, bir daha tarih olmuş, mazi olmuş acılı günlerin hiç bir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşun süreceğini söyledi. Ersoy, "Bir daha milletimizin coğrafyasının acılarla, gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması, milletimizin günlük hayatına eline silah alan birilerinin hiç bir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kayyum belediyelerin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve çeşitli açılışlara katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Muş Havaalanı'nda, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay tarafından karşılandı. Ersoy, ilk olarak karayoluyla Bitlis'in Güroymak ilçesine geçti. Güroymak Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Ersoy, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'ndan brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, bir daha bu coğrafyanın gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Ersoy, "Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi hem ülke içinde hem de sınırlarımızın dışında teröre karşı topyekün milli bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi her geçen gün milletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşuyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetli idaresiyle çok başarılı bir şekilde götürüyoruz. Bir daha milletimizin coğrafyasının acılarla, gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması, milletimizin günlük hayatına eline silah alan birilerinin hiç bir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaptığımız mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi de terörle içli dışlı olmuş milletin evlatlarının kanını akıtmaktan, kalleş yöntemlerle bunları üzmekten başka hiç bir derdi, tasası olmayan teröristlere yardım ve yataklıkta işbirliği yapmakta olan vicdan tanımayan belediyelerimize kayyum atamaktı" dedi.

Ziyaret ettikleri hiç bir kayyum belediyenin kendilerini yanıltmadığını ve çok güzel hizmetlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Ersoy, "Milletimizin kendilerine teslim ettiği emanete layıkıyla sahip çıktıklarını gördük. Bunun Güroymak'ta da Bitlis'imizin diğer ilçelerinde de böyle olacağından zaten hiç bir tereddütümüz yok. Huzur ortamı olduğunda, barış ortamı olduğunda, güvenliğimiz yerinde olduğunda ve yöneticilerimizin niyetlerinin halis olduğunu gördüğümüzde her işin üstesinden gelebileceğimizi de görmüş oluyoruz. Bitlis gördüğümüz kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih olmuş, mazi olmuş acılı günlerin hiç bir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuzu sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ülkenin meşru silahlı güçleri dışında güvenlik görevlileri dışında hiç kimsenin bu millete baskıda bulunmasını, zorbalık yapmasını bundan sonrada asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İÇİNDE BULUNDUĞU COĞRAFYANIN EN GÜÇLÜ VE EN KUDRETLİ ÜLKESİ'

Kayyum belediye tarafından yapılan semt sahalarının açılışına da katılan Bakan Yardımcısı Ersoy, bölgeyi gözyaşının olmadığı, huzurun hakim olduğu, çocukların taş atmak yerine spor yapabildiği bir coğrafya haline getireceklerini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın en güçlü ve en kudretli ülkesi olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Son yıllarda bölgemizde yaşanan hadiselerden hedefin ne olduğunu amacın ne olduğunu çok iyi gördük. FETÖ'nün 15 Temmuz'da başarısız olan itleri kandile kaçtıysa artık Türkiye üzerinden oynanan oyunları hepimiz görmeliyiz. Bu işin ne FETÖ'sü, ne PKK'sı, ne DEAŞ'ı, ne YPG'si hiç biri birbirinden ayrı değil. Hepsinin bir tek amacı var. Çünkü hepsinin bir tek patronu var. Patronları belli. Bugün Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı bu hale getiren Filistinli çocukları her gün İsrail askerlerinin postalları altında ezdirenler kimlerse bunların patronları da onlar. Bu ülkeyi Suriye'leştirmelerine bizi emperyal güçlerin altında ezdirmelerine asla izin vermeyeceğiz. Biz artık uyandık. Biz artık Hakkari'den Edirne'ye bu kutsal topraklarda bu ortak vatanımızda kardeşçe barış içinde yaşayacağız ve önümüze bakacağız. Bu coğrafyada bizden başka devlet bırakmadılar. Bizden başka vatan olan bir millette bırakmadılar. Artık hepimiz uyanacağız. Kimseyi bu toprakların gerçek sahibini öksüz bırakmasına gözü yaşlı bırakmasına ve vatansız bırakmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu güçlerin oyunlarına gelen, bu güçlerin fitnelerine kalan hiç bir güce izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Biz sadece evlatlarımızın gülmesini istiyoruz. Biz çocuklarımızın sadece geleceğe umutla bakabilmesini istiyoruz. Biz yarınların güzel, mutlu ve güçlü Türkiye'sini hayal etmelerini istiyoruz. Biz onların annelerin eteklerine sarılıp yardım bekleyen çocuklar olmasını istemiyoruz. Biz onların bugün ülkemizde misafir etmek zorunda kaldığımız, kalacak yurtları vatanları olmadığı için sığınacak yer arayan bir milyona yakın Suriyeli çocuğun düştüğü acı durumlara düşmesini istemiyoruz. Onların o hale gelmesi için gayret sarf eden onların o hale gelmesi için bizim tatlı aşımıza zehir katan hiç kimseye fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra Mutki ilçesine geçerek, Merkez Cami'nin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Mutki Kaymakamlığı'na geçen Ersoy, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç'tan Mutki ile ilgili brifing aldıktan sonra ilçeden ayrıldı. Buradan Bitlis Valiliği makamına geçerek, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'ndan brifing alan Ersoy, daha sonra polisevine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Yardımcısı Ersoy'un karşılanması

-Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'ndan brifing alması

-Güroymak Kaymakamlığında gazetecilere açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ersoy

-Semt sahalarının açılışına katılması

-Mutki merkez cami açılışı

-Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç'tan brifing alması

-Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'na ziyaret

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Cevdet Yılmaz: Türkiye, ekonomideki büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı (2)

CEVDET YILMAZ: LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA DERDİNDEYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Van İl Bakanlığı ziyaretinin ardından, Tekstilkent ve yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Urartu Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu'ndan yaptıkları çalışmalarla ilgi bilgi aldı. Yılmaz, Van'da siyaseten iyi bir noktada olmadıklarını belirterek, "Daha iyi neticeler almak istiyoruz. Halkımızın daha fazla teveccühünü kazanmak istiyoruz. Bu noktada kendimize bakmak durumundayız. Bu kadar yapılan hizmet, bu kadar sağlanan gelişme var. Bunları biz nasıl daha fazla halkımıza yansıtırız ve siyasi bir sonuca dönüştürürüz. Bunun üzerinde hepimizin kafa yorması lazım. Biz hiç bir zaman halka fatura kesen bir parti değiliz. 'Halk ne yaparsa haklıdır' deriz ve kendimize bakarız. Kendimizi düzeltmeye çalışırız. Varsa bir eksiğimiz, kendi eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu anlayış içerisinde halkımızı daha iyi anlamaya çalışarak, kendimizi onlara daha iyi anlatarak AK Parti'nin Van'daki çıtasını daha yukarılara çekeceğiz" dedi.

'LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA DERDİNDEYİZ'

Tekstilkent ziyaretinde de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Fabrikalarda şu an 1500 kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz burada 2 bin 500 kişiyi istihdam etmek. Genelde dar gelirli ailelerimizden gelen genç kızlarımız çalışıyor. Bu durum, sosyal kalkınma açısından da çok önemlidir. Kadınların iş gücüne girmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılması sosyal statülerini de yükseltiyor. Biz laf üretmiyoruz, taş üstüne taş koyma derdindeyiz. Huzur ve güven ortamının da pekiştiği bir ortamda daha çok yatırım ve istihdamın sosyal hayata yansıdığını göreceğiz."

Van Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Urartı Müzesi ve Tuşba ilçesinde hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Parkını da ziyaret eden Yılmaz, partisinin bir lokantada onuruna verdiği yemeğe katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın partisinin il Başkanlığı ziyareti

-Açıklama yapması

-Detaylar

-Yılmaz'ın Tekstilkent ziyareti

-Açıklaması

-Urartu müzesi ziyareti

-Yemeğe katılması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/Van

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