Dha Yurt Bülteni-17

Mahir Ünal: Yavuz Sultan Selim'in kaftanını ısrarla Amerika'ya götürmek istediler

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Yavuz Sultan Selim'in kaftanının restorasyon bahanesiyle ısrarla Amerika'ya götürülmek istendiğini ve kendisinin de buna karşı çıktığını belirterek, "O kaftan da aslında bir nevi hilafetin sembolüdür. Bu, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş" dedi.

Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na seçilen Ömer Oruç Bilal Debgici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Debgici ve ekibine görevinde başarılar dileyen Ünal, daha sonra partililerle bir araya geldi.

'AFRİN'E GİRMESEYDİK ONLAR BURAYA GELECEKLERDİ'

Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini belirten Mahir Ünal, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirerek, "Eğer biz bu mücadeleyi Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla bu mücadeleyi vermeseydik onlar bu mücadeleyi, bu yangını evimizin içine taşıyacaklardı. Eğer biz Cerablus'a, El Bab'a gitmeseydik, eğer biz Afrin'e gitmeseydik onlar ne yapacaklardı? Onlar buraya geleceklerdi, onlar buraya gelip bu yangını bizim evimizin içerisinde çıkaracaklardı. Dolayısıyla şu anda gerçekten hem sınır güvenliğimizi korumak hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Mahir Ünal, ziyaretin ardından Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirci ile birlikte yapacağı 'Gençlerin medeniyet tahayyülü' konulu söyleşi için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçti. Salonda Mahir Ünal'ın yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kahramanmaraş İl Olağan Kongresi'nde konuşurken yanına çağırdığı ve ağladığı için 'Bordo bereliler' ağlamaz dediği 6 yaşındaki Amine Tıraş geldi. Yine üzerinde bordo berelilerin üniforması olan küçük kız, yaptığı resimleri gösterdikten sonra Mahir Ünal ile Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin elini öptü. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Amine Tıraş da şiir okudu.

'KAFTANI ISRARLA AMERİKA'YA GÖTÜRMEK İSTEDİLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Prof. Dr. Ekrem Demirci söyleşiye geçti. Söze ilk başlayan Mahir Ünal, hocaların toplumdaki önemine ve onlara duyulan saygıya değinerek herkesçe bilinen Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim ile hocası İbn-i Kemal arasında geçen kaftana çamur sıçrama hikayesini anlattı. Asırlar önce gerçekleşen kaftan hikayesinin Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde de devam ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Çaldıran seferine giderken İbn-i Kemal'in atının ayağından Yavuz'un kaftanına çamur sıçrar ve bir an İbn-i Kemal tedirgin olur, çünkü Yavuz Saltan Selim Han'ın celaleti çok yüksektir. Bunu anlar Yavuz, 'Hocam sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim için onurdur' der ve o çamur sıçrayan kaftanını hocasına hediye eder ve bir de vasiyette bulunur, der ki 'Bu kaftanı öldüğümde sandukamın üzerine örtün.' Peki hikaye orada biter mi? Hikaye orada bitmez. Bakanlığım dönemimde ısrarla bu kaftanı Amerika'ya götürmek istiyorlar. Diyorum ki 'Bu kaftanı Amerika'ya niye götüreceksiniz?' 'Efendim kaftan eskidi, kumaş restoratörlerine kaftanı restore ettirmemiz lazım.' Ben de inat ettim dedim ki 'Bu kaftan Amerika'ya gitmeyecek. Burada kumaş restoratörü bulun, burada yaptırın.' Kumaş restoratörünü buldurduk, Amerika'ya göndermedik kaftanı. Sonra Amerika'ya neden götürmek istedikleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu, Pensilvanya'daki... O kaftan aynı zamanda hilafeti de temsil eder çünkü, o seferde biliyorsunuz Memlukluları 3 tane büyük devleti ortadan kaldırmış ve hilafeti Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a getirmiştir. O kaftan da aslında bir nevi hilafetin sembolüdür. Bu, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş. Öyle bir hikayesi var, bu da daha sonra ortaya çıktı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahir Ünal'ın karşılanması

Ünal'ın konuşması

Ünal'ın salona girmesi

Amine Tıraş'ın Ünal'ın yanına gelmesi

Salondan detay

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Amine Tıraş'ın şiir okuması

Söyleşide Mahir Ünal'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

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Trafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildi

DENİZLİ'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün saat 20.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun kesiştiği kavşakta ışık düzenlemesi yaparken, bir trafik lambası içine yerleştirilen bomba düzeneğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddenin etrafında geniş bir bölümü trafik ve yaya akışına kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları trafik lambasındaki elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı bomba düzeneğini fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama büyük bir gürültüye neden olurken çevredeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Patlama esnasında trafik lambası da parçalandı. Kontrollü patlatmanın ardından polis bomba düzeneğinin parçalarını incelemek üzere topladı. Olay yerine getirilen bomba arama köpeği de çevrede başka patlayıcılar olması ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Bomba düzeneğinin ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiği başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinden görüntü

Bomba imha ekiplerinden görüntü

Camları kırılan dükkanlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Yazıhan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Sivas yönünde ilerleyen 44 DG 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen 44 ER 802 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Halit Güler ile Hatice Çolak yaşamını yitirdi. Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34) ve Mustafa Çolak (40) ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yoldan detaylar

Araçlardan görüntüler

Polislerden detaylar

Vatandaşlardan detaylar

Araçların çekiciye konulması

Yola uçan motorun görüntüsü

Temizlik görevlilerin yolu temizlemesi

Aracın kopan yarısının çekiciye konması

Yolun trafiğe açılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ YAZIHAN(Malatya),

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