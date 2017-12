Dha Yurt Bülteni - 17

Yılbaşı tatili için Midilli'yi tercih ettiler







BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.



Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı. Yunan adası Midilli'ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli'ye gittiklerini söyledi. Yağışlı havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 550 tatilci, Midilli'ye gitti.



Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı nedeniyle Midilli'ye olan ilgi Ayvalık'taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti. Seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, geçen yıla göre bu yıl Midilli'ye Türk tatilcilerinin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Ayvalık'ta esnaflık Yavuz Tanyel ilk kez Midilli'ye gideceğini belirterek, "Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık'ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası'ndan gelen müşterilerimle yılbaşını geçirmek için gidiyorum" dedi. Tatilcilerden Adem Kaçak asıl işinin rehberlik olması nedeniyle Midilli'ye sık sık gidip geldiğini söyledi. Adem Kaçak, Midilli'nin Türkiye'ye göre biraz daha ekonomikken, dolar ve euro kurlarının yükselmesiyle bu avantajın ortadan kalktığını söyledi. Şaziye Karlıklı ile Ayşe Esme de tatillerde Yunan adalarını Türkiye'ye göre daha ekonomik oldukları gerekçesiyle tercih ettiklerini söyledi.



Yılbaşı tatili planı yapanlar için Ayvalık'tan Midilli'ye yarın da sefer yapılacağı belirtildi.



İzmir'de, yılbaşı öncesi 1500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi







İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, bin 500 polisin katılımıyla Kadifekale Mahallesi'nde hava destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.



İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde, bugün akşam saatlerinde Kadifekale Mahallesi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Narkotik, Kaçakçılık, Siber Suçlar, Özel Harekat, Trafik Denetleme, Havacılık ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinden toplam bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi. Yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonda 6 narkotik köpeği kullanıldı.



Operasyon kapsamında 3 bin 869 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 798 aracın evrakları kontrol edildi, arandı. 4 kişi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, 20 kişi de farklı suçlardan gözaltına alındı. 23 araca cezai işlem uygulandı.



Ayrıca, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram kokain, 6 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 23 araca cezai işlem uygulandı.



Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı







SİVAS'ta, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Ankara Karayolu Galericiler kavşağında meydana geldi. İçerisindeki 15 yolcusuyla Van'dan Ankara yönüne giden Fesih İriş yönetimindeki 34 YK 9983 otobüs, kavşakta Tahsin Boyraz yönetimindeki 58 FL 222 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otobüs orta refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki boş araziye uçarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Tahsin Boyraz ile yanındaki eşi Leyla ve kızları İrem Boyraz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültsi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Otobüs yolcuları, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti.



Çukurda sıkışan köpeğe 7'nci günde de ulaşılamadı (2)



7 GÜN SONRA KURTARILDI



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek veren ekipler, köpek ve sahiplerini alarak ilçe merkezine geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan itfaiye memuru Yasin Engin, "Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı her canlının yanında olduğunu kanıtlamış oldu. Ekiplerimizin yoğun çabası ile köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı, yoğun çaba gösterdikö dedi.



Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi (3)



'TÜRKİYE'DE SON 16 YILDA SESSİZ BİR DEVRİM YAŞANDI'



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Gemlik İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, kendilerine verilen görevin sıradan bir görev olmadığını belirterek, "İşte Türkiye'nin dört bir tarafının kuşatılmak istendiği, adeta abluka altına alınarak kendi içerisine yöneltilmek istendiği eskiden olduğu gibi dizlerinin üzerine çökertilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz, yükümüz ağır. Bize bu manada ve bu cesareti telkin eden, aşılayan, her badire karşısında meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan liderimizin yükünü hafifletmek ve onunla beraber büyük Türkiye'yi oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de son 16 yılda büyük gelişim yaşandığını ifade eden Baçbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Demokratik standartlardan tutun, ekonomik göstergelere kadar, eğitimden tutun, sağlığa kadar, teknolojiden tutun, savunma sanayiye kadar Türkiye gerçekten önemli dönüşümler yaşadı. Birileri karanlık tablolar çizmeye çalışıyor. Birileri Türkiye'yle ilgili olarak vaveyla noktasında haykırışlar yapıyor, ama gerçek realiteye baktığımız zaman, bu böyle değil. Birileri ülkemizde felaket tellallığı yapadursun. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam etsin, ama milletimiz bunları görüyor" dedi.



'MİLLETİMİZ KILIÇDAROĞLU'NA İNANMIYOR'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'felaket tellallığı' yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hani bugün Türkiye freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor diyen Kılıçdaroğlu var ya, hani erdemden, hukuktan, adaletten bahsedip, sonra 1 yaşındaki torununu sigortaya kaydettiren Kılıçdaroğlu var ya, hani SSK'yı borç batağında bırakıp giden SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu var ya, ona buradan sesleniyorum. Millete felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. 2002 yılında asgari ücret 184 lira olduğu zaman mazot 1,26 liraymış ve o tarihte 146 litre mazot alınıyormuş. Bugün asgari ücret bin 603 lira, alınan mazot 318 litre. Hani Türkiye batıyordu? Niye insanların kafasını karıştırıyorsunuz, niye milletten gerçekleri kaçırıyorsunuz? Ama millet artık gözünü açtı, sizin bu davranışlarınıza pirim vermiyor. Sizin dediklerinize inanmıyor."



Asgari ücretin Ak Parti iktidarı döneminde 9 kat arttığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha fazlası için çalışacaklarını, 2023'te kişi başına düşen milli gelirin ise 25 bin dolar olmasını öngördüklerini ve bunun için çabaladıklarını sözlerine ekledi.



