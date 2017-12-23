Dha Yurt Bülteni-17

Sivas'ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi



Sivas'ta dünden beri devam eden sağnak yağış günboyu etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte su baskınları yaşandı.



Sivas'ta dünden beri etkisini sürdüren yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Toptancılar Sitesinde meydana bulunan işyerleri sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar uzun süre temizlemekle uğraşsa da yağmur durmadığı için başarılı olamadı.Toptancılar Sitesi'nde işyeri bulunan Bünyamin Kavak tepki amacıyla su birikintisine olta attı. 12 yıldır sitede çalıştığını ifade eden Kavak, "Her yağmur yağışında buraları su basıyor. Ben de tepki göstermek amacıyla oltayla balık tutmaya çalıştım" dedi. Sitede bulunan esnaflar ise yağmur yağdığında sitedeki altyapı eksikliği nedeniyle bir çok işyerini su bastığını ve maddi zarar meydana geldiğini söyleyerek çözüm istedi.



Görüntü Dökümü:



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-Toptancılar sitesinden görüntüler



-Oluşan su birikintileri



-Su basan işyeri



-Suya olta atan esnafın konuşması



Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,



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Pamuk şeker kavgası: 2 ölü







Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar'ın Bozköy Mahallesi'ndeki düğününde meydana geldi. Düğüne pamuk şeker satmaya gelen, 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu, 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi'nde öldü. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak Yelkıran'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,



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Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı



Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Ele geçirilen dini süs eşyaları



-Eşyaların içerisinde bulunan uyuşturucu



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,