Dha Yurt Bülteni - 17

Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına devam edildi (2)



HERO YAZILI TİŞÖRTÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada astsubay Gökhan Güçlü, esasa ilişkin savunmasına devam etti.



Güçlü, 13 Temmuz 2017'de giydiği, İngilizce'de 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle ilgili de konuştu. Güçlü, "Bir mağazadan alınan 'Hero' yazılı tişörtle ilgili olarak 20 gün hücre cezası aldım. Ayrıca bu konuyla ilgili de iddianame geldi. Bu tişörtü bana ablam alıp, gönderdi. Hatta göndermeden önce cezaevini arayarak, böyle bir tişört göndereceğini ve sorun olup olmayacağını sormuş. Cezaevinden de 'Bir sorun olmaz' şeklinde yanıt almış. Bunun ardından 13 Temmuz'da 3 tişörtümden biri olan bu tişörtü giydim. O gün de bizi kameraların ve halkın bulunduğu yerden geçirdiler. Emniyetsiz bir durum olduğunu belirtmemiz ve mahkeme kararı olduğunu söylememize rağmen uygulanmadı. Jandarma komutanının 'Ankara'dan baskı var, bu şekilde içeri girilmesi yönünde' dediğini kulaklarımla duydum. 'İnmezseniz de sizi bir şekilde indireceğiz' dendi. Bu şekilde içeri alınarak teşhir edildim. 'Hero' hangi terör örgütünün, hangi propagandasıdır? Ben haberleri gülerek izledim. Herkesin alıp giyebildiği bir tişörtle, ilgili soruşturma açıldı" dedi Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Esas hakkındaki savunmanla ilgisi yok. Bununla ilgili devam eden süreç var. Söyleyeceklerini orada söylersin. Esas hakkındaki savunmanı yap" diyerek uyarıda bulundu.



BAŞTOĞ: "HADDİNİ BİL, KİMSENİN BASKISI ALTINDA DEĞİLİZ"



Sanık Gökhan Güçlü'nün yargı üzerinde baskı olduğu yönünde iddialarda bulunması ve acele edildiğini, savunma haklarını düzgün kullanamadıklarını öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "23 Ağustos'ta, herkesin esas hakkındaki savunmasını bitireceğimizi söylemedik. Planladığımız ifadeleri tamamlayacağımızı belirtmiştik. Mahkemeye yönelik iddiaları kabul etmiyoruz. Haddini bil. Kimsenin baskısı altında değiliz. Bak esas hakkındaki savunmaları almaya başlayalı bir ay oldu, hala alıyoruz" dedi. Sanık Güçlü, hafta sonunda ve bayram tatilinde de savunmaların devam ettiğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, "Bayram tatili 10 gün değildir. 4.5 gün tatildir. Diğer kısmı idari izindir. İdari izin yargılama yapmaya engel değildir. Yargı ona uyacak diye bir şey yoktur. Hafta sonları da savunması bitmeyen sanıkların ifadeleri tamamlandı" karşılığını verdi.



ESPRİLİ ANLAR DA YAŞANDI



Gerginliğe de sahne olan duruşmada esprili anlar da yaşandı. Savunmasına devam eden Gökhan Güçlü'nün, FETÖ üyesi olmadığını anlatmak için mahkeme heyetine sunduğu bir fotoğraf karesi, salonda gülüşmelerin yaşanmasına neden oldu. Güçlü, mahkeme heyetine, öğrencilik yıllarında Çanakkale Şehitliği'nde çekilmiş ve yağmurlu havada 10 bin kişinin izlediği MAK gösterisinde çekilmiş fotoğrafları sundu. Fotoğraflara bakan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un, "Hangisi sensin ben anlayamadım. Benzetemedim" demesi üzerine Gökhan Güçlü'nün "Bilirkişi çağıralım efendim" diyerek yanıt vermesi salonda gülüşmelere neden oldu. Duruşmaya devam ediliyor.



Haber: Nilüfer DEMİR / MUĞLA,



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CHP lideri Kılıçdaroğlu Balıkesir'de (3)



"BU ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"



Balıkesir'de Tarım Çalıştayı'na katılan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altıeylül ilçesinin kırsal mahallesi Pamukçu'yu da ziyaret etti.



Tarım ürünleriyle tanınan ve Balıkesir'in büyükşehir olmasıyla birlikte beldeyken mahalleye dönüşen Pamukçu'daki Atatürk Parkı'nda üreticiyle buluşan Kılıçdaroğlu büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu fotoğraf çektirmek için yarıştı. Balıkesir'de gün boyunca üreticilerin sorunlarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizin dertlerinizi biliyoruz. Bizim görevimiz de sizin dertlerinizi dile getirmektir. Bu 'CHP herşeye itiraz ediyor' deniyor. Halkın derdi varsa birinin dile getirmesi gerekiyor, bu da benim görevim. Bunu yapmazsam vatandaşa karşı görevimi de yapmış olmam" dedi.



"HUZURA İHTİYAÇ VAR"



Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herşeyden önce bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Kavgadan bıktık. Kavga değil huzur içinde yaşamak istiyoruz. Toplum gerginliklerden uzak olsun istiyoruz. Hollanda, küçük bir devlet. Bu devletin tarım ihracatı Türkiye'den 5 kat fazla. Peki neyimiz eksik? Toprağımız, nüfusumuz, güneşimiz, denizimiz, suyumuz daha fazla. Neyimiz eksik? Üretici neden alınterinin karşılığını alamıyor. Hollanda dünyanın ihracatını yapıyor, bütün çiftçiler hayatından memnun, herkesin geliri çok yüksek, 50-60 bin dolar geliri var. Bizim çiftçiye bak Allah aşkına; ektiği ürün tarlada kalıyor. Fındıkçılar, hububatçılar, mercimekçiler ağlıyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çözümün anahtarı sizlersiniz. Sonuçta iktidara kimi getirirseniz o sizin için çalışmayı taahhüt edecek. Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim, ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım. Ben siyasete cebimi doldurmak için de girmedim. Bu ülkenin vatandaşı huzur içindeyse, cebi para görüyorsa, alınterinin karşılığını alıyorsa benim derdim yok. O açıdan hepimize görev düşüyor. Bu kadar derdi olan bir ülkede neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bunun dışına çıkmamız, 'Artık yeter' dememiz gerekiyor." Çiftçinin daha buğdayı tarladan almadan Hükümetin sıfır gümrükle buğday ithalatı yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Böyle olur mu arkadaşlar? Bir devlet kendi çiftçisine karşı rekabet eder mi? Sen ektin, ben de dışarıdan getirdim. Eee, ne olacak" dedi. Bu ülkenin sağduyusuna, gücüne, emeğine, alınterine, demokrasiye bağlılığına güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi yeniden inşa edecek olanlar biziz. Bizim de kusurumuz,eksiğimiz olabilir rahatlıkla bana söyleyebilirsiniz. Sonuçta hepimiz insanız. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır. Bunu yaparsak tarih tekerrür etmez" diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Pamukçu'dan ayrılıp, Susurluk'un Göbel kırsal mahallesine hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü



-Pamukçu mahallesinden görüntü



-Atatürk Parkı'ndan görüntü



-Köylülerin Kılıçdaroğlu'na ilgisinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,



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15 yumurta için 15 bin lira ceza gelince şoke oldu



İZMİR'in Foça İlçesi'nde, 65 yaşındaki Mümin Ihlamur'a pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle 15 bin TL cezası kesildi. Ihlamur, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2 yıl 4 ay önce tuttuğu tutanağa istinaden kesilen cezaya, avukatı aracılığıyla Foça Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.



Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı tandığı eşe dosta satmak için Foça Pazarı'na götürdü. Yumurtalardan 15'ini satıp, diğer 15'ini de tezgahının yan tarafına koyup, sipqariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde Ihlamur'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre, ekipler Ihlamur'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu. 15 yumurta için toplam 15 bin lira ceza kesilen Ihlamur, "15 bin lira param olsa zaten ben niye çalışayım. Hayatım boyunca bu kadar parayı ben birarada görmedim. Kıt kanaat geçinen bir aileyiz. Bunun suç olduğunu bilsem bırakın yumurta satmayı ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem. Köylü kardeşlerim düşünsünler, taşınsınlar, tavuğu olanlar ona göre dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların başına gelmesin. Biz işletme değiliz ki damgamız olsun. Altı üstü ihtiyacımızın falası olan birkaç yumurtayı satmak istedik, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.



Ihlamur, geçen 11 Eylül'de eline ulaşan tebligat üzerine avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezaya itiraz etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Damgasız yumurta sattığı için 15 bin lira ceza kesilen Mümin Ihlamur ile röp.



Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),



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Rus Bakan Yardımcısı Gromik'ten domates açıklaması



RUSYA Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya'da Türk yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'den yeniden domates ithalatıyla ilgili Rus hükümetine, bakanlık olarak teknik yönden engel bulunmadığına dair kanaat aktarılacağını söyledi.



Antalya'da düzenlenen Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı'na katılan Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) gezdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Gromik, ilk olarak Antalya standını ziyaret etti. Rus Bakan Yardımcısı'na, portakal suyu ve turunç reçeli ikram edildi. Fuarda gazetecilerin soruları üzerine Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, 2016 yılı başından itibaren ithalat yasağı uygulanan Türk domatesinin yeniden ithalatına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Gromik, "Hemen en önemli soruyu bu şekilde sormuş oldunuz. Biz bugün önemli görüşmeler yaptık, hangi istikamette çalışmalar yapmamız gerektiğini gerek Rus tarafı gerek Türk tarafı olarak biliyoruz. Dolayısıyla engelleri aşmak için ne tür çalışma yapmamız gerektiği konusunda bugün zaten çok güzel verimli bir toplantı düzenledik. Doğal olarak kısıtlamaların kaldırılması, hükümet kararı. Ama biz Rusya Tarım Bakanlığı olarak bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair kanaatimizi dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz" dedi. Türkiye'den domates ithalatının yeniden başlamasına ilişkin tarihin sorulduğu Gromik, "Henüz başbakan görevinde olmadığım için bunu söylemem zor, çünkü hükümet kararı olacaktır. Tabii ki onların alanında bir şey söylemem mümkün değil. Bu konu gerçekten yakın zamanda ele alınıp, karara bağlanacak. Yakın bir zamanda bunun gelişmelerini duymuş olacaksınız" dedi. Rusya'daki sera yatırımları hakkında da bilgi veren Rus Bakan Yardımcısı Gromik, son 10 yıl içerisinde 3 milyar dolardan fazla sadece sera yatırımı yapıldığını söyledi. İklim koşulları ağır olduğu için yapımı, maliyeti ve işletilmesinin astronomik rakamlar olduğunu anlatan Gromik, "Olabildiğince kendi üreticimizi de korumak için gayret gösteriyoruz. Rusya 1 milyar dolar civarında yurt dışından meyve sebze ithalatı gerçekleştiriyor. Biz Türk partnerlerimizle işbirliğine hazırız. Burada temel konu gıda güvenliğinin temin edilmesi, yani üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu tedarik zincirinde ürünlerin sağlıklı olduğunun takip edilebilmesi önem taşıyor" dedi. Yeni yatırımlarla Rusya'daki domates üretimine 100 bin ton daha ürün ilave edildiğini aktaran Bakan Yardımcısı Gromik, "Her halükarda ithalatımız devam edecek. Rusya'da 460 bin ton ithalatımız var, kendi üretimimiz dışında. Fas, Azerbaycan ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden domates ithal ediyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Rus Bakan yardımcısı fuarı gezmesi



Pastırma kesmesi ve yemesi



RUSYA Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik'un açıklaması



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,