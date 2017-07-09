Dha Yurt Bülteni - 16
Haluk Levent, Barış Akarsu anısına düzenlenen konserde sahneye çıktıSANATÇI Barış Akarsu'nun ölümünün 10'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde Haluk Levent, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde sahneye çıktı.
Haluk Levent, Barış Akarsu anısına düzenlenen konserde sahneye çıktı
SANATÇI Barış Akarsu'nun ölümünün 10'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde Haluk Levent, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde sahneye çıktı.
4 Temmuz 2007'de Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 10'uncu yıldönümünde memleketi Bartın'ın Amasra İlçesi'nde düzenlenen konserle anıldı. Amasra Büyük Limanı'ndaki konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Haluk Levent, ücret almadan geldiği konser sırasında Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ile babası Selahattin Akarsu'yu sahneye çıkartarak, acılarını paylaştı.
Haluk Levent, Amasra'nın Barış Akarsu sayesinde tanındığını belirterek, "Barış Akarsu anma etkinlikleri her yıl yapılması gerekir. Bu yıl Twitter'den yaptığım serzeniş nedeniyle burada konser vermeye karar verdim. ve hiçbir ücret almadan Barışımız için buradayım" dedi.
Konser sırasında Barış Akarsu'nun kullandığı motosiklet sahnenin önünde hazır bulundu.
Sanatçı Haluk Levent, Barış Akarsu'nun seslendirdiği şarkıları da seslendirerek, alandaki kalabalığı coşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Haluk Leventin sahneye gelmesi
-Barış Akarsu'nun anne ve babasının sahneye gelmesi
-Haluk Levent'in konuşması
-Konser detay
-Haluk Levent'in şarkılarını söylemesi
Süre: (4.16) Boyut: (131 MB)
Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,
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Bakan Akdağ: Sağlıkta, süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız (3)
'ÇAĞ DIŞI BULUYORUZ'
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eskişehir Tasigo Otel'de düzenlenen ve 4 saat süren İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye genelinde binin üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi planladıklarını söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde Eskişehir'de toplamda 5 ila 8 adet, sağlıklı hayat merkezi yapacağız. Bunlar aile sağlığı merkezlerine destek veren yeni kavramlar. Buralarda hayat biçimlerimizi sağlıklı hale getirmek için sağlık çalışanları bize destek olacak. Şişmansam nasıl zayıflayacağım? Hareketsizsem nasıl daha hareketli hale geleceğim? Şeker hastası olmuşsam, hastalığımı nasıl kontrol edeceğim? Bir kalp hastalığım riskim varsa, bu riski nasıl azaltırım? Böbrek hastası olmamam için beslenmemde tuz oranımı nasıl azaltırım? Gibi bir çok alanda kanser taramaları da dahil değerlendirmeleri ve takipleri yapacağız. Bütün Türkiye'de bu şekilde binin üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi planlamış durumdayız. Eskişehir'de de 5 ila 8 adet arasında yapacağız. 3 adet de Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz olacak Eskişehir'de. Biz artık ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın böyle geçmişte olduğu gibi Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz. Dolayısıyla toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini geliştirerek, olabildiğince ayaktan meşguliyet tedavisini içeren bir tedavi şekline inşallah dönmüş olacağız."
'TEK ADET SİGARININ ÇOCUKLARA SATILMASINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ'
Bakan Recep Akdağ, tütün denetimlerinin sıklaştırılacağını ve çocuklara sigara satılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Akdağ şunları söyledi:
"Tütün denetimleri açısından sayın valimiz denetimleri çok daha sıkılaştıracak. Çünkü tütün kullanımının özelikle gençlerde tütüne başlamayla ilgili bir durumun kapalı mekanlarda tütün kullanılması konusundaki ihlalle ya da tütün ürünlerinin satılmasıyla ilgili ihlallerle yakın ilgisi olduğunu biliyoruz. Özellikle şu anda kanunda yasaklanmış olan ve cezası olan, tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsamaha etmeyeceğiz. Bağımlılık konusunda mevcut AMATEM'lerimize ve ÇEMATEM'lerimize ilave olarak ayaktan tedavi imkanlarını artıracağız ve aşağı yukarı bir seneye yakın bir süreyle bağımlılığı olan çocuklarımızı rehabilite edecek sistemleri Eskişehir'de de bütün Türkiye'de olduğu gibi geliştireceğiz. Ama burada mesele, Sağlık Bakanlığı'nın meselesi olmaktan ziyade öncelikle bu maddelerin Türkiye'ye yurt dışından sokulması ya da imalatının önlenmesi ile ilgili bir meseledir. Ayrıca ailelerin üzerine düşen vazifelerde var. Tabi ki biz Sağlık Bakanlığı olarak üstümüze düşenleri yapacağız."
'SEZARYEN ORANLARI YÜKSEK'
Sezaryenle doğum oranlarını yüksek olduğunu ifade eden Recep Akdağ, "Maalesef Eskişehir'de de sezaryen oranları yüksek. Anne ölümleri, bebek ölümleri ile ilgili hususlarda iyiyiz ama primer sezaryen oranları, ilk doğumlardaki sezaryen oranları da çok yüksek, özellikle özel hastanelerimizde. Bu hususta özel hastanelerimize de gerekli uyarıları yaptık. Gereksiz sezaryenlerin şu anda hukuk önünde cezalandırılabileceğini biliyoruz. Gereksiz sezaryen oranı yüksek olan hekimlerimizin, uzman hekimlerimizin eğitimlere alınması söz konusu. Onun için bu hususta herkesin hassas olması gerekiyor" dedi.
Bakan Akdağ toplantı sonrasında yapımları devam eden Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi inşaatlarını gezdikten sonra Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'ya döndü.
Görüntü dökümü:
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-Bakan Akdağ'ın konuşması
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,
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Eskişehirspor taraftarlarından meşaleli kuruluş yıldönümü kutlaması
ESKİŞEHİRSPOR'un 52'nci kuruluş yıldönümünü taraftarlar Porsuk Çayı kıyısında meşaleler yakarak kutladı.
Eskişehirsporlu taraftarlar her yıl geleneksel olarak kuruluş tarihi olan 19 Haziran'da gerçekleştirdikleri kuruluş yıldönümü kutlamasını gecikmeli olarak bugün akşam yaptı. Taraftarların oluşturduğu 'Bando Es Es' grubu Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor'un marşlarını çaldı. Porsuk Çayı'nın her iki kıyısı ile köprü üzerini dolduran yüzlerce taraftar da takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirsporlu taraftarlar, futbolcuların tekneyle geldiği sırada yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak 52'nci yıl kutlamasını gerçekleştirdi.
Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri yaptığı konuşmada"Bugün burada maalesef bir kutlama, eğlence yapamıyoruz. Her sene yıl dönümümüzü çok coşkuyla kutluyorduk. 52'nci yılımız böyle buruk bir şekilde geçiyor. Hepinizin bildiği gibi Eskişehirsporumuz kapanma noktasına geldi, yönetim kurulu bulunamadı. Mevcut durumumuz çok acı, kulübün çok büyük borcu var. Onun altına her babayiğit kolay kolay giremiyor" dedi.
Eskişehirspor Takım Kaptanı Erkan Zengin ise, "Bugün burada belki de tarih yazacak arkadaşlarımızla beraber buradayız. Ben bir Eskişehirsporlu olarak olaylardan dolayı çok üzgünüm. Belki bu sezon istediğimizi yakalayamadık. Bir sene önce yine buradaydık, söz verdik size o sözü tutamadık. Siz buradaysanız bu 8 futbolcu ve daha iyi transferler bu hafta İnşallah gelecek, çok iyi olacak"diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Porsuk Çayı kıyısındaki taraftarlar
-Bando EsEs'in görüntüsü,
-Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri'nin konuşması
-Meşalelerin yakılması
-Tekne ile gelen futbolcuların karşılanması
-Takım kaptanı Erkan Zengin'in konuşması
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,
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Düğün alışverişinde başına pencere camı düşen Gamze'nin mutlu günü
ESKİŞEHİR'de düğün alışverişine çıktıkları gün başına 3'üncü kattan pencere camının düşmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Gamze Kara, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut ile dünya evine girdi.
Olay, geçen 16 Şubat'ta kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikten sonra el ele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı Ersin Akbulut'un üzerine, aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş daireden pencere camı düştü. Cam, Gamze Kara'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kara, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze Kara uzun süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Ersin Akbulut ile olay öncesi bir giyim mağazasında müşteri temsilciliği yapan nişanlısı Gamze Kara, daha önce merkeze bağlı köy olan Satılmışoğlu Mahallesi'nde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne genç çiftin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahları kıyıldıktan sonra piste dans edip, çiftetelli oynayan çift, çok mutlu olduklarını belirtti.
'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTIK'
Gamze Kara, "O gün düğünümüz için alışverişe çıkmıştık. Başımıza böyle bir şey geldi. Bu herkesin başına gelebilirdi, ama bize geldi. Bugünümüze şükür. Tabi ki çok zor günler atlattık. Bugüne kadar çok zorluklar atlattık. Allah'a şükür ki; sapa sağlamım. Beraber aştık bunu. Sevgimizle aştık. Bugün buradayız mutlu günümüz" diye konuştu.
Ersin Akbulut da, "O günleri aslında insan hatırlamak istemiyor ama aslında o anlar da hiç aklımdan çıkmıyor. Ben şu an, bu anda olduğum için o kadar mutluyum ki. İnanın şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece bu anın keyfine bakıyorum. Onun iyi olduğunu böyle görmek beni mutlu ediyor. Başka hiçbir şey istemiyorum o sadece mutlu olsun" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Gamze Kara ile Ersin Akbulut'un düğünlerinde dans ederken
-Çiftin karşılıklı olarak çifteteli oynamaları
-Gamze Kara'nın konuşması
-Ersin Akbulut'un konuşması
-Olay günü Gamze'ni yerde yatarken ve binanın çekilmiş fotoğrafları
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,