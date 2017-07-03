Dha Yurt Bülteni- 16

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci günde, 30 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildi. 1 helikopter, 18 arazöz, 5 dozer ve 1 greyder soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde ağaçların kök ve gövdelerinin yanmaya devam etmesi nedeniyle, ekipler tedbiri elden bırakmıyor. En ufak bir alevin çıktığı noktaya havadan helikopter su bırakıyor. Kara ekipleri ise sönen alanların soğutma çalışmalarını yapıyor. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının yarına kadar süreceği bildirildi.



Haber: İpek GÜNEY / ÇANAKKALE,



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HASTANENİN YÖNETİCİSİNİ GASP EDİP YARALAYAN ŞÜPHELİ BU KEZ TUTUKLANDI



BODRUM'da bir hastanenin müdür yardımcısı 34 yaşındaki Tuğçe K.'yı, otomobilini gasp edip kaçırmaya teşebbüs ettiği, direnmesi üzerine bıçakla yaraladığı iddia edilen 31 yaşındaki Ümit Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı sonucu hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ümit Y. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.



Muğla'nın Bodrum İlçesi'Ndeki ola geçtiğimiz 9 Mayıs günü saat 22.30'da, Eskiçeşme Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanenin müdür yardımcısı ve klinikler sorumlusu olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe K., iddiaya göre, işyerinden çıkıp evine gitmek için otomobiline binmek üzereyken bir erkek tarafından aracı gasp edilip, kaçırılmak istendi. Saldırgan, kendisine karşı koyan Tuğçe K.'yi yanındaki bıçakla karnından ve parmaklarından yaraladı. Kopan parmakları dikilen Tuğçe K. yaralandı. Olay yerinden yaya kaçan saldırganın Ümit Y. olduğu olayda kullandığı ekmek bıçağının üzerindeki barkottan ortaya çıktı. Polis, Bursa'nın İnegöl ilçesinde satılan bıçağın Ümit Y.'ye satıldığını tesbit etti. Ümit Y. daha sonra yakalanıp gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma', 'Kasten yaralama" ve "kaçırmaya teşebbüs' suçlarından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine Ümit Y. hakkında bu kez tutuklama kararı çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinhde yakalanan Ümit Y. tutuklanarak Bursa E Tipi KAPalı Cezaevi'ne kondu.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü



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Zanlının sağlık kontrolü sevki görüntüleri



Acil servis genel görüntü



Haber: Yavuz YILMAZ-İNEGÖL(Bursa),



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ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Türkiye Petrolleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Alagöz yönetimindeki 02 LA 915 plakalı otomobil ile Abdulkadir Bakır idaresindeki 02 FR 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan Münevver Akbaş ve İsmail Güngör yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Kazaya karışan araçlar



İtfaiye erlerinin çalışması



Yaralılar ambulansa taşınması



Polislerin yol güvenliği önlemi alması



Ambulansların yaralıları taşıması



Araçlardan yola savrulan parçaları



Araçlar yoldan kaldırılması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



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Edirne'de dolu ve sağanak yağmur



EDİRNE'de aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgarla başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından bazı sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, bir kişi üzerine düşen ağaç dalı nedeniyle başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Edirne'de aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20'ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi'nde bir apartmandan çatıdan kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımın üzerine düştü. Meydan Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert'in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



DÜŞEN AĞACIN YAPRAKLARINI TOPLADILAR



Yediyolağzı Caddesi'nde vatandaşlar, rüzgardan düşen çınar ağacının dallarından yaprak topladı. Şifalı olduğunu söyledikleri yaprakları poşetlere dolduran Mehmet Yılmaz, "Çınar yaprakları beni ameliyattan kurtardı. Rüzgardan dal kopup düşmüş bizde yapraklarını topluyoruz" dedi. Devrilen ağaçların dalları ve su biriken yollarda Edirne Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 30-35 derece aralığında geçecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şiddetli rüzgar



-Dolu yağışı



-Sağanak yağmur



-Yağmurdan kaçanlar



-Biriken sular ve araçlar



-Uçan çatı malzemesi



-Rüzgardan düşen ağaç dalları



-Dallardan yaprak toplayanlar



-Yaprak toplayanlarla röp.



-Ağaç dalının düştüğü kaldırım



-Çevre esnaf ile röp.



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-