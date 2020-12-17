TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi

17.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:07
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde duran minibüse çarpan otomobil, savruldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde duran minibüse çarpan otomobil, savruldu. Otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

?Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ulaş Demirkol yönetimindeki 07 FOG 20 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Yaşar Say'ın kullandığı 58 SF 403 plakalı minibüse çarptı. Savrulan otomobile arkasındaki Yüksel Akduman yönetimindeki 43 UR 444 plakalı TIR çarptı. Otomobil, TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ulaş Demirkol'u çıkardı. Kaza yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demirkol, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde ulaşım, yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Minibüs ve TIR sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi
TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Serdar Ortaç Haluk Levent Şevket Çoruh
Spor Neymar Fatih Terim Çağdaş Atan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR'ın çarptığı otomobil 100 metre sürüklendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:07:05. #1.14#
title