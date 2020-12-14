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DHA YURT BÜLTENİ - 16

14.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:07
DHA YURT BÜLTENİ - 16

SAĞANAK VE LODOS SONRASI KARŞIYAKA SAHİLİ'NDE ÇÖPLER SU YÜZÜNE ÇIKTIİzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)İzmir'de dün gece etkili olan ve 3 saat süren sağanak yağmur ve lodosun denize sürüklediği çöpler kirliliğe neden oldu.

SAĞANAK VE LODOS SONRASI KARŞIYAKA SAHİLİ'NDE ÇÖPLER SU YÜZÜNE ÇIKTI

İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)

İzmir'de dün gece etkili olan ve 3 saat süren sağanak yağmur ve lodosun denize sürüklediği çöpler kirliliğe neden oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi ve çevresindeki sahil kesimi adeta çöplüğe döndü. Plastik şişeler, yemek artıkları gibi çöpler su yüzüne çıktı. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Vatandaşlar ise temizleyen bir kişinin olmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlardan Harun Aksoy, "Normalde denizdeki çöpler temizleniyordu ama bugün neden bir görevli yok anlamadım. Karşıyaka'ya yakışan bir görüntü mü bu? Daha önce hiç böyle değildi. Bu kadar pislik yoktu. Karşıyaka'ya yakışmıyor" dedi.Hüsniye Çakmak da denizin halini gördüğünde içinin acıdığını ifade edip, "Doğma büyüme Karşıyakalıyım. İnsanlar buraya yüzmeye geliyorlardı. Şimdiki haline bakın. Bu durum bizi de çok üzüyor. Çocukluğumda burada denize giren insanları hatırladım. Yakışmıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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