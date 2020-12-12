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12.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:34
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kısıtlamaya rağmen Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğuKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor.

Kısıtlamaya rağmen Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürüyor.

Orta Doğu'ya açılan gümrük kapısından biri olan Şırnak Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında araç yoğunluğu yaşandı. Silopi ilçe merkezinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim olurken, uygulamada muaf olan TIR sürücüleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor. 

Irak tarafına geçiş yapmak için sırada bekleyen araç sürücülerinden Mehmet Şentürk, sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Şentürk, "Yükümü cuma günü Mardin'den yükledim ve şimdi Habur Sınır Kapısı'na vardım. Gümrüğümüz çok seri bir şekilde çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen burada araç trafiği hiç durmuyor" dedi.

Sürücü Hanefi Bozdoğan ise Şanlıurfa'dan Irak'a yük taşıdığını belirterek, "Biz şoförler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kaldık. Şoförler olarak ekmeğimizi kazanmak için çalışmak zorundayız. Bizleri bu uygulamadan muaf tuttukları için bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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