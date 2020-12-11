DHA YURT BÜLTENİ - 16
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 16

11.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:47
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Fulya, Fethiye'de toprağa verildiİZMİR'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede boşandığı eşi tarafından vurularak öldürülen Fulya Öztürk (35), memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Fulya, Fethiye'de toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede boşandığı eşi tarafından vurularak öldürülen Fulya Öztürk (35), memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına geçen 9 Aralık Çarşamba günü boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun (31) geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ozan Baştosun tabancayla Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise Öztürk'ün adına kayıtlı otomobille kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Çiftin yaklaşık 2 yıl önce boşandığı belirtilirken, Baştosun kıskançlık sebebiyle cinayeti işlediğini söyledi. Geçmiş yıllarda uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan ötürü sabıka kayıtları olduğu da ortaya çıkan Baştosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Baştosun tarafından tabancayla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Öztürk, bugün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi. Fethiye Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Öztürk'ün ailesi, yakınları, sevenleri ve kadın toplulukları katıldı. Kılınan namazının ardından Öztürk'ün cenazesi toprağa verilirken, mezarlığın üzerine çiçekler koyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:11:40. #1.15#
title