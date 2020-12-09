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DHA YURT BÜLTENİ - 16

09.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:20
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltıBursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Bursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde oturan B.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, B.A.'nın adresine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde Görükle Mahallesi Şen Sokak'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde yakaladıkları B.A. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden B.A.'nın üzerinden satışa hazır 5 paket metamfetamin, bir miktar selvi adı verilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tahmin edilen 1000 TL ele geçirildi. F.K.'nin üzerinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içine sarılı bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Adli makamlardan alınan izinle B.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise 230 gram selvi, satışa hazır halde 12 paket içine yerleştirilmiş 61 gram metamfetamin, çakmak görünümlü hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. B.A. ise, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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