DHA YURT BÜLTENİ - 16

Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı

DİYARBAKIR'da, araç parkı sırasında yaşanan küçük çaplı kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 20 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgaya karışan kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı. İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDASaldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını ifade ederek, "Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik" dedi.Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay anı cep telefonu kamerasıylaPolislerin müdahalesinden görüntülerYaralıların ambulansa götürülmesinden görüntülerPolis araçlarıyla götürülenlerPolislerin aldığı kişilerAmbulanslarOlay yerinden görüntülerÇevik kuvvet ekipleriOlay anını anlatan Halil Koyuncu'nun konuşmasıGenel ve detay

Haber-kamera: Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/Diyarbakır,

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Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

BOLU'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.Kentte kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin işlek noktaları olan İzzet Baysal Caddesi, Hükümet Meydanı ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ve bekçi ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı. Sokaklarda yalnızca görevlilerin olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Boş sokaklardan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü

MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar sessizliğe büründü.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Her yıl yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentte,tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse olmadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı