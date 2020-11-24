DHA YURT BÜLTENİ - 16

Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi İZMİT'te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

İZMİT'te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Gölkay mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çantanın içerisinde 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ve İncil ele geçirildi. Araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEle geçirilen Tevrat ve İncil'den görüntülerJandarmanın araçtan aldığı çantadan kitapları çıkarması ve incelemesiHABER: Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli),

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Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı SİVAS'ta vatani görevini yapan askerler, askerliğinin bir kısmını Sivas'ta yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları klip ile kutladı.

Kentte görev yapan bir grup asker, bağlı bulundukları Jandarma Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde hazırladıkları 24 Kasım klibi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı eski Sivas Lisesi binası önünde yapılan çekimlerde askerler,

'Ziya öğretmenim, hocam. 'Çanakkale'de şehit olmaya gidiyoruz, hakkınızı helal edin' diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin de yıllar önce vatan nöbeti beklediğiniz bu şehirde şimdi bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede, sizler okullarda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkesine hizmet edecek nesiller yetiştirecek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Burası bizde Ziya öğretmenim' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı