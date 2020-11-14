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DHA YURT BÜLTENİ - 16

14.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:31
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Zonguldak'ta yangında 2 yaşındaki Esila öldü, anne hayat mücadelesi veriyorZONGULDAK'ta bulunan tek katlı evde çıkan yangında, 2 yaşındaki Esila öldü, annesi Döndü Şimşek ve 1 yaşındaki oğlu Egemen Şimşek ağır yaralandı.

Zonguldak'ta yangında 2 yaşındaki Esila öldü, anne hayat mücadelesi veriyor

ZONGULDAK'ta bulunan tek katlı evde çıkan yangında, 2 yaşındaki Esila öldü, annesi Döndü Şimşek ve 1 yaşındaki oğlu Egemen Şimşek ağır yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Anne Döndü Şimşek'in çocuklarıyla birlikte evde uyuduğu sırada çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangına Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın sırasında evde bulunan Döndü Şimşek, kızı Esila ve oğlu Egemen Şimşek itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esila Şimşek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Döndü Şimşek ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehire sevk edildi. Döndü Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken oğlu Egemen Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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