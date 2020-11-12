DHA YURT BÜLTENİ - 16

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ALABORA OLAN TEKNEDE HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇI İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU, TABUTUNA DAMATLIK ÖRTÜLDÜYunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (4)Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı...

ALABORA OLAN TEKNEDE HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇI İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU, TABUTUNA DAMATLIK ÖRTÜLDÜ

Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (4)

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Mersinli balıkçı Feyzi Yardımcı'nın (30) cenazesi, memleketi Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze alkış ve zılgıtlarla karşılanırken, tabuta damatlık örtüldü. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan bazı aile bireyleri baygınlık geçirdi.

BALIKÇILAR SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Fevzi Yardımcı'nın cenazesi ile hayatını kaybeden diğer balıkçılar Recep Yıldız (63) ve Suriye uyruklu Mohammea Laila'nın (30) cenazeleri daha sonra Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Balıkçılar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alabora olan teknenin kaptanı Metin Büten ise Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı