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DHA YURT BÜLTENİ - 16

11.11.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:33
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümüGAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Rojbin Avcıl (25), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü

GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Rojbin Avcıl (25), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcıl'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Rojbin Avcıl, dün akşam, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı Yeditepe Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Avcıl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni yaılacak otopsiyle ortaya çıkacak olan Rojbin Avcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Rojbin Avcıl'ın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenaze aracıGenel ve detay görüntüler

Haber:   Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Yalova'da kayıp zihinsel engelli genç bulundu

YALOVA'da, 2 gün önce kaybolan, zihinsel engelli Kubilay Taşçı (22), AFAD ekiplerince köyüne yakın kulübede otururken bulundu.

Kırsal Sugören Mahallesi'ndeki evinden pazartesi günü ayrılan, yüzde 50 zihinsel engelli Kubilay Taşçı'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Köy ve çevresinde yapılan aramalar sonucu Kubilay Taşçı, bu sabah kulübede otururken bulundu. Tedbir amaçlı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen Taşçı, daha sonra evine bırakıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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