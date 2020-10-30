DHA YURT BÜLTENİ-16
30.10.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:07
İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildiİZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.
İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi
İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi hisseden Çanakkaleliler de büyük bir korku yaşadı. Özellikle çok katlı binaların deprem anında beşik gibi sallandığı gözlendi. Depremin ardından polis ekipleri, bölgelerindeki binaları kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı