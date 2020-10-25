DHA YURT BÜLTENİ - 16
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 16

25.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:11
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıŞANLIURFA'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü TIR, Ahmet Çur'un kullandığı 27 J 1290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Tugay Vurgun ve Mehmet Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay İsmail Kartal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Yangın Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 18:11:31. #1.15#
title