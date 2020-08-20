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Diyaliz tedavisinden çıkan eski eşini bıçakladı, adliyeye sevk edildiDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan böbrek hastası eski eşi Naime Caylan'ı (36) karnından bıçaklayarak, yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Rıza K. (53), adliyeye sevk edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
20.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:33

Diyaliz tedavisinden çıkan eski eşini bıçakladı, adliyeye sevk edildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan böbrek hastası eski eşi Naime Caylan'ı (36) karnından bıçaklayarak, yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Rıza K. (53), adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Naime Caylan'ı namus meselesi nedeniyle bıçakladığını söyledi.

Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan ile Ali Rıza K., 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti. Caylan, bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Haftada 3 kez diyalize giren Caylan, dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Caylan, Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Caylan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.

'NAMUS DAVASI' DEDİAli Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.

Eski kocanın polisteki ifadesinde ise Caylan'ın başkaları ile mesajlaştığını, cep telefonuna kadın isimleriyle kayıtlı olan numaraları aradığında karşısına erkeklerin çıktığını iddia ederek, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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