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Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldüKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayıp, alev topuna dönen otomobilde bulunan Cemre Yengin (8) ve Yedigül Yaren (51), yanarak hayatlarını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
24.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:22

Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayıp, alev topuna dönen otomobilde bulunan Cemre Yengin (8) ve Yedigül Yaren (51), yanarak hayatlarını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Alevlere müdahale eden Ali Baran, "Küçük bir kız çocuğu 'Amca beni kurtar' diye ağlıyordu. En çok beni o üzdü, sesi hala kulaklarımda yankılanıyor" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın-Kadirli Karayolu'nda seyir halinde olan Yemliha Yener (64) yönetimindeki 80 APP 942 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Başlayan yangınla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çakıl yığınına çarparak, durdu. İçerisinde 2'si çocuk 5 kişi bulunan otomobili, alevler sararken, yardıma vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

ORMAN İŞÇİSİ ŞEMSİYE TUTTU, JANDARMA YELPAZE SALLADIİtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde, Yedigül Yener hayatını kaybetti.  Yemliha Yener, Abdurrahman Yener (24), Cemre Yengin ve Mert Yener (15) ise yanarak yaralandı.  Ambulans bekleyen yaralılardan Yemliha Yener'e bir orman işçisi şemsiye ile gölgelik yaparken, jandarma da elindeki kağıtlar ile Yener'i serinletmeye çalıştı. Vatandaşlar da yaralıların üzerlerine şişelerle su döktü.Gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Cemre Yengin, yolda hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Yener'in hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.KÜÇÜK KIZIN 'AMCA BENİ KURTAR' SESİ KULAKLARIMDA YANKILANIYORYangına müdahale eden vatandaşlardan Ali Baran, yanan araçtakileri çıkarmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Yoldan bir araç geçiyordu, içerisinde beş kişi vardı. Araç alev topu gibiydi. Koştum içerisinden insanları çıkarmaya çalıştım. Küçük bir kız çocuğu alevler içerisindeydi; 'Amca beni kurtar' diye ağlıyordu. En çok beni o üzdü. Sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Alevlerin içinden çıkartamadım, çok üzgünüm. Bu durum beni çok üzüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Olay yeriOrman yangın işçisi şemsiye tutuyorJandarma yerde yatan yaralıya yelpaze yapıyorYerde yatan yaralılarTüccar Mehmet Emin ile röp.Ali Baran ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- 

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Doğubayazıt'ta sel: 1 ölü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde sağanak yağış nedeniyle hayvanlarını kurtarmak isteyen Ersan Taş (17) sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bir çok ev ve tarım arazileri de sular altında kaldı.    Doğubayazıt ilçesine saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, Karaşeyh, Güllüce ve Yolüstü köylerinde sele neden oldu. Karaşeyh köyünde hayvanları otlatan Ersan Taş, bir anda sel sularının ortasında kaldı. Hayvanları kurtarmak isteyen Taş, sel sularına kapıldı.  Jandarma, arama kurtarma ekipleri köye gitti. Boğulan Ersan Taş'ın cansız bedeni, sel sularından çıkarılardı. Gencin yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.    Karaşeyh'e komşu köy olan Güllüce'yi de sel vurdu. İlçe merkezine 45 kilometre uzalıktaki 140 hane, 800 nüfuslu köyde bir çok ev sular altında kaldı. Köy Muhtarı Kerem Özdemir, "Yaklaşık 1 saat yağan yağmur sele neden oldu. Köydeki evlerin yarısı sular altında kaldı. Balıklıgöl'e giden yol da sel nedeniyle çöktü. Sel dağdan geldi. Köydeki çayırlarda, tarım arazileri sel nedeniyle büyük hasar gördü" dedi.    Yolüstü köyünde yol çoktü. Sel sularının getirdiği kaya parçaları, yolu kapattı. İlçe Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çayırlara gelen sel-Köyünden içinden akan sel suları-Sel suları içerisinde yürüyen bir vatandaş-Çöken köy yolu-Dağlardan gelen sel-Ekiplerin çalışması

Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı),

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7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta buldukları hapları yutan, 7 yaşındaki kuzenler hastanelik oldu.Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta oynayan 7 yaşındaki U.U.K. ile aynı yaştaki kuzeni Y.S.Y., yerde buldukları hapları merak edip, yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, hap yuttuklarını söyleyince aileleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.İhbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yeşilyurt MahallesiAmbulansta çocuklara müdahaleAcil servis önüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU : 173 MB

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Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi

SİVAS'ta sokak ortasında yapılan sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Söz konusu kına gecesi, dün akşam saatlerinde Üçlerbey Mahallesi Şeyh Çoban Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kına gecesi için damat O.G., ile gelin H.Ö.'nün yakınları cadde üzerinde toplandı. Kına gecesi etkinliğine katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken, bazılarının maskesiz oldukları görüldü. Sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.  Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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