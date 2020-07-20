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Anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldüBOLU'da, Songül Can (33) ile 10 aylık bebeği Yaprak, ziyaret için gittikleri yakınlarının oturduğu binanın beşinci katından düştü.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
20.07.2020 06:06 | Son Güncelleme: 20.07.2020 06:09

Anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldü

BOLU'da, Songül Can (33) ile 10 aylık bebeği Yaprak, ziyaret için gittikleri yakınlarının oturduğu binanın beşinci katından düştü. Anne ve bebeği hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin 4 ay önce evlerinin 2'nci katından düşmesi nedeniyle tedavi gördüğü ve dün hastaneden taburcu olduğu öğrenilirken, annenin bebeğiyle birlikte balkondan boşluğa atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü Sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce oturdukları evin 2'nin katından düştü. bir de 5 yaşında çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, tedavinin ardından dün taburcu oldu. Can çifti, bugün (Pazar), bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Songül Can iddiaya göre çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Songül Can ve 10 aylık çocuğu Yaprak Can, bir süre sonra binanın beşinci katındaki balkondan düştü.

AİLE AMBULANS GELİNCE ANNE VE BEBEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ FARKETTİ

Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül Can ve bebeği olduğunu görünce koşarak olay yerine geldi. Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Songül Can ve talihsiz bebeği Yaprak Can, hastanede yaşamlarını kaybetti.  

4 AY ÖNCE EVİN 2'NCİ KATINDAN DÜŞTÜ 

Can ailesinin Mudurnu ilçesinde oturduğu, 4 ay önce bebeğin evlerinin 2'nci katındaki pencereden düştüğü iddia edilirken, ağır yaralanan bebeğin 4 aydır yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Bebeğin dün taburcu olmasının ardından ailenin akrabalarının evine geldiği belirtildi.  

ANNENİN İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR 

Annenin intihar etmek için bebeği ile birlikte balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Olay yeri görüntüleri -Detaylar  

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Piknikten dönen gençler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY'da piknikten dönen geçlerin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Miray Koç (26) yaşamını yitirdi, Alper Onur (26) ve Ali Oruç (25) yaralandı. 

Kaza, saat 21.10 sıralarında Yuva köyü çıkışında meydana geldi. Alper Onur yönetimindeki 68 AAB 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolle devrilerek takla attı. Hurdaya dönen otomobilde, yaralılar camdan dışarı fırladı. Kazada Hasan Dağı'ndan piknikten dönen sürücü Alper Onur, arkadaşları Miray Koç ve Ali Oruç yaralandı. Yaralılardan Miray Koç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Alper Onur ve Ali Oruç'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  

Kaynak: DHA

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