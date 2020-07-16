DHA YURT BÜLTENİ-16 Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit (2)UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDIVan'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı.

Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit (2)

UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDI

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı. 3 bin 550 rakımlık dağın 2 bin 200 rakımında yamaca çarpan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen uçağın parçalarının araziye saçıldığı görüldü. Uçağın düşmesiyle bitki örtüsünün yerinden söküldüğü gözlenirken, bazı parçaların sarp arazideki ağaçlarda takıldığı görüldü.

Kaynak: DHA