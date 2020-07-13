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Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 2 ölü, 7 yaralı (2)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
13.07.2020 00:34 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:21

Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 2 ölü, 7 yaralı (2)-

 

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 21 kişiyi gözaltına aldı. 

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi'nde, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma nedeni ile bölgeye sağlık ekipleri, jandarma özel harekat ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜÇatışmanın durmasının ardından mahalleye girebilen sağlık ekipleri 9 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Uysal ve Abdurrahim Dirier, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Uysal ve Dirier'in cesetleri otopsi işlemeleri için Şanlıurfa, Adli tıp kurumuna götürüldü. Tedavileri devam eden 7 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. 

VALİ OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDIÇatışma haberini alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik Kaymakamlığı'na geler olayla ilgili bilgi aldı. 

21 GÖZALTI 

Mahallede geniş güvenlik önlemi alarak, çatışmaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma 21 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise 5 otomatik tüfek, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirdi. Silahlara el koyan ekipler şüphelileri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. 

Ekipler, mahallede ikinci bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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