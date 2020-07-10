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Van'da ceset sayısı artınca, morg doldu VAN Gölü'ndeki tekne faciasında şu ana kadar bulunan 19 cesedin konulduğu Van Adli Tıp Kurumu'nun morgu doldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
10.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:21

Van'da ceset sayısı artınca, morg doldu

 

VAN Gölü'ndeki tekne faciasında şu ana kadar bulunan 19 cesedin konulduğu Van Adli Tıp Kurumu'nun morgu doldu. Yeni bulunacak cesetlerin hastanenin morglarına konulacağı belirtildi. 15 gün içerisinde ölenlerin yakınları teşhis için gelmezse, cenazeler kimsesizler mezarlığına defnedilecek.Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. Yapılan çalışmalarla Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi. Şu ana kadar 19 kişinin cesedine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.Bulunan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuyor. Otopsi sırasında cesetler DNA örnekleri alınıyor. Cesetlerin üzerinden çıkan pasaport veya diğer evraklar ise incelenmek üzere savcılık aracılığıyla ilgili konsolosluğa ulaştırılıyor. SON BULUNAN CESETLER TANINMAZ HALDEAfganistan Büyükelçiliği'nden de bir yetkili Van'a gelerek kolluk görevlileri ve soruşturmayı yürüten savcıdan bakanlığın izniyle bilgi aldı. Ayrıca hayatını kaybeden kaçak göçmenlerden birinin yakını da Afganistan'dan geldi. Ölenler arasında yakınını arayan Afgan, yakınını tespit edemedi. Son çıkarılan cesetlerin, uzun süre su altında kaldığı için tanınmaz hale geldiği belirtildi.ADLİ TIP MORGUNUN KAPASİTESİ DOLDUCenazelerin sayısı artınca Van Adli Tıp Kurumu'nun morgunun kapasitesi doldu. Bulunacak yeni cenazelerin, hastanenin morglarına konulacağı bildirildi.Eğer 15 günlük yasal süre içinde bir yakını veya bulunduğu ülkeden bir talep gelmezse cenazeler, kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Defin işlemi, ilk bulunan cenazeden başlanacak. 

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEGülay KUYUCU/VAN,

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Kayseri'de nişan sonrası 25 eve 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan nişan töreninden sonra bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 ev karantina altına alındı.

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılan ismi ve öğrenilemeyen 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Tedavi gören 2 kişinin Palas mahallesinde nişan törenine katıldıklarını söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda nişana katıldıkları belirlenen kişiler koronavirüs testinden geçirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 10 oldu. Bunun üzerine nişana katıldıkları belirlenenlerin oturduğu mahalledeki 25 müstakil ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı. Jandarma ekipleri, evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları yasakladı. Binalarda yaşayan vatandaşların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA

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