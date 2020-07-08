DHA YURT BÜLTENİ - 16 Darbe girişiminde şehit düşen polisin babası: Oğlumun üniformasını giyip acımı dindiriyorum MARMARİS'te, 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, o günü anlatıp,...

Darbe girişiminde şehit düşen polisin babası: Oğlumun üniformasını giyip acımı dindiriyorum

MARMARİS'te, 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, o günü anlatıp, oğlunun şehit düştüğünü rüyasında gördüğünü söyledi. Büyük acı yaşadıklarını belirten Eker, "Oğlumun polis üniforması ile diğer bazı kıyafetlerini sürekli giyiyorum. Acımı ancak böyle dindirebiliyorum" dedi.

Marmaris'te, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlediği suikast girişimi sırasında polis memuru Nedip Cengiz Eker, kalbine isabet eden kurşunla şehit oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde oturan Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker, oğullarını kaybetmenin acısını hala derinden hissediyor. 6 Temmuz'da Marmaris'in Armutalanı Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen ve evlerinin duvarlarını şehit oğulları Nedip Cengiz Eker'in fotoğrafları ve eşyalarıyla donatan Eker çifti, darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümüne 1 hafta kala, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'OĞLUMUN ŞEHİT OLDUĞUNU RÜYAMDA GÖRDÜM'15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anamur'da olduğunu ve oğlunun şehit olduğunu rüyasında gördüğünü söyleyen baba Nihat Eker, olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Marmaris'te polis memuru olarak görev yapan oğlum Cengiz'den ayrılalı daha 14 gün olmuştu. Kalkışmanın olduğu gün saat 00.00'da, olup bitenden haberdar oldum. Oğlumu telefonla arayıp, halka ateş edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka 'Dışarı çıkın' diye seslendiğini ve karargahlara saldırı olduğunu söyledim. Telefonu kapatmadan önce FETÖ'nün darbe yaptığını ilettim. Bunun üzerine oğlum Cengiz, 'Bizi de bir tarafa çekmeye çalışıyorlar, bir şey anlayamadım' dedi. Hatta bana Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu söylemedi. Çocuğumu gece rüyamda gördüm. Rüyamda, bana oğlumun şehit olduğunu söylüyorlardı. Ben ise 'Cengiz karşımda, böyle bir şey yok' diye bağırıyordum. Karşımda siyah ve beyaz toplam 3 cenaze vardı. Kalbime doğmuş ki bir anda sıçrayarak uyandım. Saat 04.00'den itibaren Cengiz'i aradım ama cevap vermedi. Cengiz'in komşusunu arayıp, evine bakmasını istedim. Komşusu, evde olmadığını söyleyince, görev yaptığı polis merkezine gönderdim. Komşusu oranın çok karışık olduğunu Cengiz'e ulaşamadığını söyledi."

'ŞEHİT OLDUĞUNU TELEVİZYONDA ÖĞRENDİM'Baba Nihat Eker, rüyasından etkilenip o gün Marmaris'e geldiğini belirterek, "Sabah, televizyonda çocuğumun şehit olduğunu öğrendim. Çocuğumun şehit olduğu rüyama girdi. Otomobilimle 10 saat yolculuk yapıp Marmaris'e geldim. Ama nasıl geldiğimi, bir ben bilirim. Muğla'da cenaze merasimi düzenlendi ve ardından oğlum Cengiz'i Aydın'da toprağa verdik" dedi.

'TEK DÜŞÜNCEM, ÇOCUĞUMU VURANLARI BULMAKTI'Daha sonra mahkeme sürecinin başladığını belirten baba Eker, "Hainler oğlumu kendilerinin vurmadığını söylüyordu. Evladımın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten ayrılmadan önce vurulmuş gibi yalanlar söylendi. İmkanlarımı kullanarak tüm delilleri toplayıp, mahkemeye sundum. 8 ay boyunca tek düşüncem çocuğumu vuranları bulmaktı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini planlayan hainleri yöneten, onların başı olan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, hakimin önünde ceketini çıkartıp, sanki güneşe çıkıyormuş gibi gömleğinin kollarını sıvayarak, 'Aslanlar gibi darbe yaptım' dedi. 8 ay boyunca mahkemeyi yalanlarla oyaladılar. Biz, 'Terörist almaya gittik' dediler. Deliller zaman içinde ortaya çıktı. Bu olayı yaşadıktan sonra idam cezasının geri gelmesini istedim. İdamın gelmesi isteğimi Cumhurbaşkanı'na da anlattım. Darbeye katılan insanların affı olmamalıdır. Bağımsızlığımıza, bayrağımıza ve devletimize isyan ettiler. Bu hainleri batılı devletler besledi. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar ülkemizi bölüp, parçalama ve yönetmek istiyorlar. Ülkeme ve insanıma hainlik yapanı niye besleyelim?" diye konuştu.

'DEMOKRASİMİZE, CUMHURİYETE VE HALKINA HAİNLİK YAPIP, KURŞUN SIKTILAR'Kimsenin bu ülkeye ihanet edemeyeceğini söyleyen Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu darbeciler düşmanla savaşmadı. Demokrasimize, cumhuriyete ve halkına hainlik yapıp, kurşun sıktılar. Suriye, Lübnan ve Irak gibi bölmeye çalıştılar. Bunlar hain insanlar. Devletin her yerine girmişler. Terörün dini ve imanı yok. Ülkemizde çeşitli isimler altında terör örgütleri oluyor. Halkımızın, milletimizin sokakta dirayetli duruşu olmasaydı, bugün yoktuk. Çocuklarımı Atatürk, ülke ve bayrak sevdasıyla yetiştirdim. Bu hainler benim uçağım, tankım ve silahımla vatandaşı vurup meclisi bombaladılar. Atalarımın ruhunu taşısalardı, böyle bir şey yapmazlardı. Ülkemiz ne zaman kalkınıyor hemen üzerine hemen oyunlar oynanıyor. Dağdaki çobanla en baştakinin hakkı aynıdır. Kimse bu ülkeye ihanet edemez. İhanet edenin cezası idamdır"

'ÜNİFORMASI VE KIYFATLERİNİ GİYEREK ACIMI DİNDİRİYORUM'Şehit oğlundan kalan 3 çanta dolusu eşyayı bir vakıf aracılığıyla doğu illerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiğini belirten Nihat Eker, "Oğlumun polis üniforması ile diğer bazı kıyafetlerini sürekli giyiyorum. Acımı ancak böyle dindirebiliyorum" dedi.

'YÜREĞİM ACIYOR, HAYALLERİMİ ÇALDILAR'Anne Güzel Eker ise gözünü kapattığında tüm acılarının dineceğini, tüm şehit anneleri gibi kendisinin de yüreğinin yandığını belirterek, "Oğlum Cengiz, mert, dürüst, toprağını ve bayrağını severdi. Yüreğim yanıyor. Kapıyı açıyorum, oğlum yok. Fotoğrafının bulunduğu yastığa sarılıyorum, oğlum yok. Oğlum şerefiyle gitti ama yüreğim çok acıyor. Ona kıyamazdım. Yavrumu evlendiremedim, torun göremedim. Hayallerim vardı hepsini çaldılar. Bu hainliği yapanlara idam cezası gelsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Şehit Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ile röp.-Şehit oğlunun polis üniformasını giyen Nihat Eker'in ilö röp.-Nihat Eker'in yazlığının duvarına astığı oğlunun fotoğraflarından görüntü-Oğlunun üzerinde fotoğrafı bulunan yastığa sarılarak ağlayan Güzel Eker'in görüntüsü-Anne Güzel Eker ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor (2)YANAN BÖLGE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda pazartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alınan ve hala soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölge, dronla havadan görüntülendi. Yangında 450 hektarlık orman alanı ve yüzlerce hektar tarım alanı, zarar görmüştü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

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Bolu'da polis, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

BOLU'da polis, kentin işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafeye uymayanlara ceza uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Bolu'da, polis ekipleri denetim yaptı. Denetimde kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal Caddesi ve Börekçiler Sokak'ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza uygulandı. Uygulamada, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı. Polis ekipleri denetimler sırasında yanında maskesi olmayanlar, durdurularak ceza uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Denetim yapan polisler-Maske takmayanlara ceza kesilmesi-Sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza kesilmesi-Detaylar

Haber- Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran ve merkezi bölgelerde denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine giren ekipler burada işletmecilere maske, mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlatırken, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlar ise sürekli olarak uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı bildirildi. Genelge sonrası valilikler tarafından görevlendirilen ekipler, bugün Edirne'de de denetimler yaptı. Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde Edirne Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden birer görevli bulundu.

İŞLETME SAHİPLERİ UYARILDIToplamda dört gruba ayrılan görevliler gün boyu kentin ana caddeleri ve bu caddeler üzerinde bulunan kafe, restoran, çay bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi işletmelerde denetim yaptı. İşletmelerde yapılan denetimde, ekipler sürekli olarak işletme sahiplerine makse, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlattı.

VATANDAŞLARA MASKE VE SOSYAL MESAFE HATIRLATILDIEkipler ayrıca toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske ve fiziki mesafe konularında vatandaşları uyardı. Yer yer maske takmayan vatandaşları gören ekipler bu konuda uyarılarda bulunurken, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları da uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Denetim heyetinin işletmelere girişiPolisin vatandaşları maske takmaları için uyarmasıHeyetin işletme sahiplerini uyarmasıEsnaf Atakan Barış röportajHeyetin caddede gezerek vatandaşları maske konusunda uyarmasıPolisin vatandaşları maske takmaları konusunda uyarmasıCaddeden detay

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (4)VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Sağanak yağış nedeniyle Kaynarca ilçesinde ulaşıma kapanan Sarıköy ve Balcılar Mahallelerinde yollar yeniden ulaşıma açıldı. Rocka kanalının taşması nedeniyle Büyükyanık Mahallesiyle bağlantı sağlayan köprü sular altında kaldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.Büyükyanık Şehit Sercan Gedikli Ortaokulu'nu da su bastı. Bahçesi tamamen sular altında kalan okula su girmemesi için mahalledeki vatandaşlar önlem almak için çalışma başlattı. Sular altında kalan araziler havadan görüntülendi.Mahallede yaşayan Adil Dinç, "Birkaç ay önce yine benzer bir yağış nedeniyle arazilerimiz sular altında kalmıştı. Yeniden ekim yaptığımız arazilerimiz bugün tekrar sular altında. Biz bunu sürekli yaşıyoruz, bu konuda gerekirse kanal temizliği yapılmasını istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahalleden ve evlerden detayUlaşıma kapanan köprü detayOkul bahçesinin sular altında kalmasıAdil Dinç röp.Su basan alanların drone görüntüsü

HABER-KAMERA: Murat HAZER-KAYNARCA (Sakarya),

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Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor. Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu göle döndü.Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkın riski oluştu. Heyelan meydana gelen Özdil-Oymalı grup yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı grup yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Güneysu, Derepazarı ve İyidere ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. SEL VE HEYELAN UYARISI VARMeteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYağmur detaylarıHeyelan detayları

Haber-Kamera: Selay SAYKAL/ TRABZON

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Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde hurda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçede Bahçe Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında mücadele eden ekipler, alevler deponun hemen yanındaki saman yığınına sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının evlerine sıçramasından korkan mahalle sakinleri mahalle arasında faaliyet gösteren hurda deposu yetkililerine tepki gösterdi.

Kaynak: DHA