DHA YURT BÜLTENİ - 16
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (YENİDEN)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
06.07.2020 00:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:38

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 

Kaza saat 21.15 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Tembelova mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Beyhan idaresindeki 34 FA 0269 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle yolun 1 şeridinin daraldığı yerde, iddiaya göre ışıklı uyarı levhası olmaması sebebiyle beton bariyeri göremeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayarak devrilen otobüs yaklaşık 70 metre sürüklendi. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralanan 17 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten yola fırlayan muavin Cengiz Kadirhan Kıyak(19) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı. İstanbul yönünde ise sürücülerin kaza yerini izlemesi sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazada ölen muavinin cenazesi morga kaldırıldı. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında yolda temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Haber
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu Haber
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 01:03:33. #1.15#
title