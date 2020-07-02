DHA YURT BÜLTENİ - 16
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kızı dağa kaçırılan baba dava açmaya hazırlanıyor DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, eylemine burada devam ediyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
02.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:23

Kızı dağa kaçırılan baba dava açmaya hazırlanıyor

 DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, eylemine burada devam ediyor. Tam 305 gündür "Evlat ve vatan nöbeti" tuttuğunu söyleyen Laçin, "Hem ceza hem de tazminat davası açacağız" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlattı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp, dağa götürüldüğünü öne süren Mehmet Laçin, "Geçen sene yürekli bir anne çocuğunun HDP tarafından saklandığını söyleyerek Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayanarak çocuğu dağa kaldırılmadan ellerinden aldı. Hacire annenin bu yürekli davranışından cesaret aldık. Bugün nöbetimin 305'inci günü. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üzeri olduğum için gelemiyordum. Evlat nöbetine devam ediyorum. Bu evlat nöbetinin yanında vatan nöbeti. İki nöbeti birden tutuyorum" dedi.

'DAVA AÇACAĞIM'

İki avukatla birlikte dava sürecine hazırladığını ifade eden Laçin, şunları söyledi:

"Dava açmaya karar verdim. 2 avukatıma vekalet verdim. Ceza davası açılıyor. 2 milyon lira tazminat davası da açılacak. Benim istediğim para değil. Kızımı geri verirlerse davamı geri çekerim. Kızıma kavuşana kadar bu onurlu, gururlu mücadeleme devam edeceğim. Benim kızım yalnız değil, fırsat bulamıyor. Kızları hafta sonu 'sizi pikniğe götüreceğiz' diye, erkek olanları da 'Sizi mevsimlik işçi olarak çalıştıracağız' diyerek dağa götürüyorlar. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum; vicdanları varsa artık kendilerine gelsinler, bu hayalleri boştur. 37 senedir HDP, PKK'nın nöbetini tutuyor, bilsinler ki ben de burada vatan nöbeti tutuyorum. Bu sevdadan vazgeçsinler."

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Haber
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu Haber
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:06:28. #1.15#
title