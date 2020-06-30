DHA YURT BÜLTENİ - 16 Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(3)5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIVan'ın Çarpanak adası yakınlarında sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(3)

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van'ın Çarpanak adası yakınlarında sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgede gün boyu havadan, karadan ve gölden çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir. Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.ö

Bu arada Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de bölgeye gelerek yapılan çalışmaları bir süre yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

VAN,

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Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) binasında yapılan Haziran ayı meclis toplantısına, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve KTO üyeleri katıldı. Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün şu an için Kayseri'de artışı söz konusu değil. Şu an görülen koronavirüs aile içi kaynaklı bulaşıdır. Nişan, düğün, cenaze gibi organizasyonlar vakaların artmasına neden olabiliyor. 2002'de çıkan sars virüsü lokal kalmış, yayılmamıştı, ancak koronavirüs yayıldı ve birçok kişiye bulaştı. Kovid-19 kul hakkının ne olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanların birbirlerine hastalık bulaştırmamak için mücadele ettiğini, hakkına girmemeye çalıştığını gördük. Virüs için alınması gereken önlemler çok önemlidir. Virüsün üretildiği şeklinde komplo teorileri yapılıyor. Bu teorileri dikkate almamak gerekir" diye konuştu.

'ORTAYA ATILAN AŞI REKLAMLARI ŞİMDİLİK BOŞ'

Pandeminin bitmesiyle ilgili kanıta bağlı bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Ülkemizde koronavirüsün tamamen etkisini kaybedeceği konusuyla ilgili net bir tarih yok. Sanırım bir süre devam edecek. Koronavirüs 2025'e kadar devam edebilir mi? Etkin bir aşı bulunmaz ise devam edebilir. Sürü bağışıklığı için yüzde 70 insanın hastalığı geçirmesi gerekiyor. Ülkemizde koronavirüs tedavisi ücretsiz yapılıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD'de para ile yapılıyor. Türkiye'de sosyal devlet anlayışının oturduğunu görüyoruz. Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş reklamlar. Pandemi için ön görülen süre 2022. İnşallah o tarihlere kalmayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA