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DHA YURT BÜLTENİ - 16

ACILI BABA: ALLAH, BU ACIYI DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASINDerya, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)Bursa'daki sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden Nezir Bilen (42), bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı...

DHA YURT BÜLTENİ - 16
27.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:38

ACILI BABA: ALLAH, BU ACIYI DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASIN

Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

Bursa'daki sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden Nezir Bilen (42), bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı toprağa vermesinin ardından konuştu. Yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu söyleyen acılı baba Nezir Bilen, "Anlatılacak bir şey yok. Allah, bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Yaşadığım acının tarifi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BİNGÖL

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Kayıp olarak aranan genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı  

KONYA'da, dün gece ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı(26), şüphe üzerine gözaltına alınan kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K.'nin (26) öldürüp, cesedini dere kenarına attıkları ortaya çıktı. 2 şüphelinin gösterdiği yerde Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. 

İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi dün gece eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K. önce, Göksel Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Jandarmanın Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf ettiler. İkili, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattılar.

Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesindeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. Gencin, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(Görüntü dökümü: -------------------------

- Olay yerinden detaylarŞüphelilerden detayCenazenin kaldırılmasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Mümin KARACA KONYA DHA))

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Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, güneşli havanın keyfini denize girerek ve güneşlenerek çıkarttı. 

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turistik mahalle Akyaka'da nem yüzde 34'ü gördü. Sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenen tatilciler güneşli havanın keyfini denize girip, güneşlenerek doyasıya çıkarttı. Kimi tatilcilerin ise kıyafetleri ile denize girmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Manşet

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