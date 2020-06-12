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19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındıMERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir belediye personelinin yapılan ilk testinin pozitif çıktığını, temas ettiği 7 personelin de karantinaya alındığını bildirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
12.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:43

19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındı

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir belediye personelinin yapılan ilk testinin pozitif çıktığını, temas ettiği 7 personelin de karantinaya alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Gültak, belediye merkez binada yer alan birimde görevli, ismi açıklanmayan bir personelin yapılan ilk kontrolünde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve personelin hemen Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Başkan Gültak, bu personel ile temas eden 7 personelin de Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görevliler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülerek koronavirüs taramalarının yapıldığını ve evlerinde 14 günlük karantina sürecine alındıklarını dile getirdi.Panik yapılacak bir durum olmadığının altını çizen ve salgına karşı belediye merkez binasında tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydeden Başkan Gültak, iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar için de gerekli önlemlerin alındığını, belediyeye maskesiz girişin yasaklandığını, gelen kişilerin ateşinin ölçülmeye devam edildiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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